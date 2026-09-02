Πρόταση για σιδηροδρομική γραμμή έως την Μεγαλόπολη

Η μελέτη εκπονείται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το αίτημα είναι να συμπεριλάβει τους σταθμούς Δεσύλλα, Χράνων και Λεύκτρου και να καταλήξει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγαλόπολης. Στη διαβούλευση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος χαρακτήρισε λογική και αναγκαία την επέκταση της μελέτης έως τη Μεγαλόπολη. Όπως ανέφερε, στην Ευρώπη καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον για τον περιηγητικό σιδηροδρομικό τουρισμό, ο οποίος προσελκύει περισσότερους από 30 εκατ. επισκέπτες ετησίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο κλάδος των μουσειακών και τουριστικών σιδηροδρόμων αποδίδει 2,5 έως 4,5 δισ. ευρώ ετησίως στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κωνσταντίνος Μιχόπουλος επισήμανε ότι η διαδρομή Καλαμάτα – Διαβολίτσι – Δεσύλλα – Χράνοι – Λεύκτρο – Μεγαλόπολη μπορεί να ενισχύσει την αναπτυξιακή, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία του εγχειρήματος. Υποστήριξε επίσης ότι η σύνδεση της Μεγαλόπολης και της Οιχαλίας με την Καλαμάτα, το λιμάνι και το αεροδρόμιό της μπορεί να λειτουργήσει ως πράσινη υποδομή για τις περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης, τις αγροτικές κοινότητες και τις συνδυασμένες μεταφορές.

Ο πρόεδρος των Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας Ηλίας Νταίβις αναφέρθηκε στις δυνατότητες του τμήματος Διαβολίτσι – Δεσύλλα – Χράνοι – Λεύκτρο για την ανάπτυξη τουριστικών και μουσειακών δρομολογίων, επισημαίνοντας το φυσικό τοπίο και τα ιστορικά τεχνικά έργα της γραμμής. Ο πρόεδρος της ομάδας «Αγαπάμε Δεσύλλα» Μάριος Γκρόγκος σημείωσε ότι η επέκταση της μελέτης μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα και να αναδείξει τον πολιτιστικό, αρχαιολογικό, θρησκευτικό και γαστρονομικό πλούτο της περιοχής. Μετά τη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» Γεώργιος Καραμπάτος, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν ομόφωνα να αποστείλουν σχετική επιστολή στην ΕΛΛΕΤ, δηλώνοντας διαθέσιμοι να συνεργαστούν και να παράσχουν τα αναγκαία στοιχεία για την επέκταση της μελέτης. Στη διαβούλευση συμμετείχαν ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης μέσω τηλεδιάσκεψης, ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας «Αγαπάμε Δεσύλλα» Μάριος Γκρόγκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας Ηλίας Νταίβις, ο εκτελεστικός διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» Γεώργιος Καραμπάτος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Χράνων Φώτης Σίκαλης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρνασίου Γεώργιος Λυμπερόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χραναίων Παναγιώτης Ηλιόπουλος και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Χρήστος Ρετσινάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Γιώργος Ανδρέου, Νίκος Σίκαλης και Γεώργιος Γεωργακόπουλος από τους Χράνους, οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί Γρηγόρης Αλεξανδρής, Γεώργιος Καλαντζής και Γεώργιος Κωστόπουλος, καθώς και κάτοικοι από το Δεσύλλα και το Καρνάσι. Στο ΔΤ γίνεται επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον πρόεδρο της Κοινότητας Δεσύλλα Μαρίνο Σακελλαριάδη για τη στήριξή του στη δράση.