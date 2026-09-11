Δημοπρασία για μίσθωση έκτασης στο Αεροδρόμιο Τριόδου

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την υπεκμίσθωση εδαφικής έκτασης 73,137 στρεμμάτων από το μισθωμένο στο Δήμο Μεσσήνης 380 στρεμμάτων Αεροδρόμιο Τριόδου, προκήρυξε ο Δήμος Μεσσήνης.

Το ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης (μίσθωμα) για την έναρξη της δημοπρασίας ορίστηκε στο ποσό των 10.000 ευρώ και η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, στο Δημαρχείο Μεσσήνης.

Πριν λίγες ημέρες η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κατάρτιση των όρων διακήρυξης. Την καταψήφισαν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος και Κώστας Μαλιώτης.

Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη, “το εν λόγω μίσθιο παραχωρείται με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία, διαμόρφωση, λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (πίστα ταχύτητας αγώνων ατομικής επιτάχυνσης dragster, χώροι τεχνικού ελέγχου, κερκίδες και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αναψυχής). Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή της χρήσης του μισθίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Υπεκμισθωτή και την τελική έγκριση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να μην παρακωλύουν την χρηστικότητα του Αεροδρομίου, ώστε τούτο να παραμένει πλήρως λειτουργικό και κατάλληλο για άμεση χρήση από την Πολεμική Αεροπορία, αναλαμβάνοντας τη συντήρηση, επισκευή και διατήρηση όλων των εγκαταστάσεων (διάδρομο προσγείωσης, δάπεδα στάθμευσης, κτίρια και λοιπή υποδομή), σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Α., η οποία διατηρεί δικαίωμα τακτικών επιθεωρήσεων”.