Καλαμάτα – Μεσσήνη – Διαβολίτσι: Μελέτη σκοπιμότητας για επαναλειτουργία τρένου

Ένα αποφασιστικό ουσιαστικό βήμα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού τμήματος Καλαμάτα– Μεσσήνη – Διαβολίτσι έγινε χθες καθώς ο αναπληρωτής υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας άναψε «πράσινο φως» για την εκπόνηση μελέτη σκοπιμότητας.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από δωρεές ιδιωτών επιχειρηματιών και εκτός απροόπτου θα παραδοθεί δέκα μήνες μετά την έναρξη των εργασιών σύνταξης της. Η μελέτη σκοπιμότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής και η σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης ήταν ουσιαστική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της από ιδιώτες

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του βουλευτή Περικλή Μαντά για τη χθεσινή συνάντηση στο υπουργείο Υποδομών: Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα πραγματοποίησε σήμερα ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, με αντικείμενο την προοπτική εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού τμήματος Καλαμάτα–Μεσσήνη–Διαβολίτσι.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, o Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παληός, ο πρώην διευθυντής του ΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της HellenicTrain και νυν γενικός διευθυντής της LevanteTrains Χρήστος Ρετσίνας, η συντονίστρια της «Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο» και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Ειρήνη Φρεζάδου, η πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Διαβολιτσίου Όλγα Μπουράνη, ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγαπάμε Δεσύλλα» Μάριος Γκρόγκος και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας Ηλίας Νταίβις, ενώ σχετικό υπόμνημα στήριξης της προσπάθειας απέστειλε η δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κινητικότητας που έχει αναπτύξει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), ηγούμενη μιας σημαντικής Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναλειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής έχει ήδη διασφαλιστεί, μέσω δωρεών, χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας που αφορά τις σιδηροδρομικές γραμμές της Καλαμάτας και του Ναυπλίου.

Κατά τη συνάντηση τέθηκε ειδικότερα η δυνατότητα αξιοποίησης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας που θα εξετάσει τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις λειτουργίας του σιδηροδρομικού τμήματος Καλαμάτα–Μεσσήνη–Διαβολίτσι.

Συζητήθηκε, παράλληλα, η ανάγκη υποστήριξης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και του ΟΣΕ, ώστε να δρομολογηθεί η σχετική διαδικασία και στη συνέχεια να διερευνηθεί ουσιαστικά η δυνατότητα επαναλειτουργίας της γραμμής.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κώτσηρας αντιμετώπισε θετικά την πρωτοβουλία και δεσμεύθηκε να στηρίξει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Υπογραμμίστηκε επίσης η διαχρονικά θετική στάση της κυβέρνησης όσον αφορά τη διερεύνηση κάθε δυνατότητας και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου, προκειμένου να ενισχυθεί έμπρακτα και ουσιαστικά η κινητικότητα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Μαντάς σε δηλώσεις του τόνισε ότι “η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία πρέπει να εξεταστεί με βάση πραγματικά δεδομένα, σύγχρονα κριτήρια και καθαρή οικονομική και κοινωνική τεκμηρίωση. Γι’ αυτό και σήμερα δεν ήρθαμε να προεξοφλήσουμε αποφάσεις, αλλά να ανοίξουμε τον δρόμο για να εξεταστεί σοβαρά αυτή η δυνατότητα. Μια μελέτη σκοπιμότητας είναι το πρώτο και αναγκαίο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και θέλουμε να το κάνουμε με τη συνεργασία της Πολιτείας, του ΟΣΕ, της αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων που έχουν δουλέψει μέχρι σήμερα για αυτή την προσπάθεια. Η Μεσσηνία έχει ανάγκη από υποδομές που ενώνουν ανθρώπους, τόπους και παραγωγικές δραστηριότητες και ο σιδηρόδρομος μπορεί να αποτελέσει μέρος αυτού του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Σήμερα, λοιπόν, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτή η δυνατότητα να εξεταστεί σοβαρά, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα”».