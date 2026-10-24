Οικονομάκος: Ζητεί απαντήσεις για οικονομικά και εργασιακά ζητήματα του Δήμου Καλαμάτας

Παροχή στοιχείων και ενημέρωσης για πέντε οικονομικά, εργασιακά και τοπικά ζητήματα του Δήμου Καλαμάτας, έχει ζητήσει εγγράφως ο δημοτικός σύμβουλος – επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και Δημοτικής Περιουσίας Γιώργο Φάβα, από τις 21 Αυγούστου, αλλά παρά τις προσωπικές οχλήσεις δεν έχει πάρει, ακόμα, απάντηση.

“Φανταστείτε τι γίνεται στα απλά αιτήματα πολιτών…” σχολιάζει ο κ. Οικονομάκος και σημειώνει: “Βέβαια μάλλον η καθυστέρηση οφείλεται στην ουσία των ερωτημάτων, που θέτουμε και αγγίζουν κάποιες «ευαίσθητες χορδές» της δημοτικής αρχής. Αναγκαζόμαστε να δημοσιοποιήσουμε αυτή την επιστολή, για να πάρουμε ίσως απάντηση στα ερωτήματά μας”.

Στην “αίτηση παροχής στοιχείων και ενημέρωσης για οικονομικά, εργασιακά και τοπικά ζητήματα του Δήμου Καλαμάτας”, ο κ. Οικονομάκος ζητεί ενημέρωση:

“ 1. Σχετικά με τα βεβαιωθέντα έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.): Ποιο είναι το συνολικό εγγεγραμμένο ποσό (σε ευρώ) στον τρέχοντα προϋπολογισμό; Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των εγγεγραμμένων οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων); Ποιο είναι το ακριβές ποσοστό των οφειλετών που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 100.000 ευρώ;

2. Σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις προς Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.): Ποια είναι τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από τον Δήμο κατά τα έτη 2023 και 2024 σε τοπικά και κεντρικά Μ.Μ.Ε.; Παρακαλώ να επισυναφθούν οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (π.χ. Δημοτικής Επιτροπής, Δημάρχου) καθώς και η αναλυτική αιτιολογία (σκοπός προβολής, αναθέσεις) για κάθε επιμέρους δαπάνη.

3. Σχετικά με τα ένσημα πρώην εργαζομένων (πρόγραμμα Stage): Για ποιο λόγο υφίσταται καθυστέρηση στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) των πρώην εργαζομένων, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις; Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα του Δήμου για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις;

4. Σχετικά με το Μνημείο Αντιστασιακών στην Τ.Κ. Αρφαρών (1940-1944): Πού οφείλεται η κωλυσιεργία αναγραφής των πέντε ονομάτων των αντιστασιακών στο μνημείο των Αρφαρών; Γιατί καθυστερεί η διαδικασία μεταφοράς και χωροθέτησης του μνημείου σε άλλο σημείο της πλατείας, σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση-απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών;

5. Σχετικά με την Ακίνητη Περιουσία του Δήμου Καλαμάτας: Παρακαλώ να μου χορηγηθεί το επικαιροποιημένο μητρώο/καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Με ποιον τρόπο αξιοποιείται σήμερα το κάθε ακίνητο και ποιοι είναι οι άμεσοι σχεδιασμοί της δημοτικής αρχής για την εκμετάλλευση ή την παραχώρησή τους προς όφελος των δημοτών;”.