Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Πελοποννήσου: “Πράσινο” για ανακατασκευή του λιμανιού της Στούπας

Θετικά γνωμοδότησε για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ανακατασκευής του λιμένα Στούπας, στη Δυτική Μάνη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά τη συνεδρίασή της υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Στάθη Αναστασόπουλου.

Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή κρηπιδώματος και προβλήτας, καθώς και συμπληρωματικά έργα για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του λιμένα. Η θετική γνωμοδότηση αποτελεί ένα βήμα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Κατά την ίδια συνεδρίαση εξετάστηκαν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού που αφορούν την Αργολίδα, την Αρκαδία και την Κορινθία.

Στην Αργολίδα, η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην ακτή Costa Bianca, στην περιοχή Σαλάντι Ερμιονίδας. Το σχέδιο αφορά την πολεοδόμηση ιδιωτικής έκτασης για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, ξενοδοχειακής εγκατάστασης και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Στην Αρκαδία, ομόφωνα θετική ήταν η γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου αποκατάστασης ζημιών και αναβάθμισης του λιμένα Άστρους, στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Αντίθετα, η Επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά για τη δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον ποταμό Αλφειό, στην περιοχή της Καρύταινας του Δήμου Μεγαλόπολης.

Στην Κορινθία, θετική γνωμοδότηση έλαβε το έργο εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου Φενεού, στον Δήμο Σικυωνίων, το οποίο αφορά αρδευόμενη έκταση 32.600 στρεμμάτων και εξυπηρετεί εννέα τοπικές κοινότητες.

Θετικά γνωμοδότησε επίσης η Επιτροπή για τη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος Ζαπάντι, εντός του οικισμού Βραχάτι. Η παρέμβαση αφορά μήκος περίπου 1.800 μέτρων, από τις εκβολές στον Κορινθιακό Κόλπο προς τα ανάντη, και περιλαμβάνει έργα διευθέτησης της κοίτης.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Ευστάθιος Αναστασόπουλος επισήμανε ότι κάθε έργο και επένδυση αξιολογείται ξεχωριστά, με βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη συμβατότητά του με τον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας.

«Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε σε έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που αξιοποιεί τις δυνατότητες του τόπου, σέβεται το περιβάλλον και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.