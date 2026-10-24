Παραίτηση Αυρηλιώνη από τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Η παραίτηση, όπως αναφέρει σε αυτή ο κ. Αυρηλιώνης, είναι για προσωπικούς λόγους, την υπέβαλε προχθές Πέμπτη και την ίδια μέρα συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ της ΔΕΥΑΤ και την έκανε αποδεκτή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Αυρηλιώνης που είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, πέρα από αντιπρόεδρος είχε διατελέσει και πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ.
Η αντικατάσταση του θα γίνει με ορισμό νέους μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ενώ η εκλογή νέου αντιπροέδρου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ.
Κ.Μπ.