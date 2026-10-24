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Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026 19:01

Παραίτηση Αυρηλιώνη από τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

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Παραίτηση Αυρηλιώνη από τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

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Την παραίτηση του από τη θέση του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε ο Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, η οποία και έγινε ομόφωνα αποδέκτη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ. 

Η παραίτηση, όπως αναφέρει σε αυτή ο κ. Αυρηλιώνης, είναι για προσωπικούς λόγους, την υπέβαλε προχθές Πέμπτη και την ίδια μέρα συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ της ΔΕΥΑΤ και την έκανε αποδεκτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Αυρηλιώνης που είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, πέρα από αντιπρόεδρος είχε διατελέσει και πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ.

Η αντικατάσταση του θα γίνει με ορισμό νέους μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ενώ η εκλογή νέου αντιπροέδρου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
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