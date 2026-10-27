Εγκριση τροποποιήσεων στο τμήμα Ριζόμυλος - Μεθώνη

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι “συγκεκριμένα οι αλλαγές και συμπληρώσεις του αρχικού έργου είναι οι εξής:

• Μετατροπή του αρχικά προβλεπόμενου κόμβου της Πύλου στο τμήμα Πύλος - Ριζόμυλος από ανισόπεδο σε ισόπεδο.

• Επανασχεδιασμό του έργου για το αρχικό τμήμα Πύλος - Ριζόμυλος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+587.158), λόγω της αντικατάστασης του ανισόπεδου κόμβου, προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ταυτόχρονα να περιορισθεί η δαπάνη του έργου.

• Συμπλήρωση του έργου με οδοποιία που ενώνει τα δύο τμήματα Πύλος - Ριζόμυλος και Πύλος - Μεθώνη, με χάραξη που ακολουθεί την εγκεκριμένη στο αντίστοιχο τμήμα χάραξη, όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ του έργου «Ενιαία Παράκαμψη Γιάλοβας Πύλου» και την ΑΕΠΟ

οικ.109731/22-10-2001.

• Λειτουργική βελτίωση και ενοποίηση διατομής για το σύνολο του έργου, (ενιαία διατομή «β2σ»

(ΟΜΟΕ-Δ) συμπεριλαμβανομένης και της Παράκαμψης Πύλου. Εξαίρεση αποτελούν τα τμήματα:

a. από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο (Ι.Κ.3) προς Φοινικούντα μέχρι την είσοδο στη Μεθώνη μήκους 772.40 m, όπου εφαρμόζεται τυπική διατομή αστικού τύπου λόγω αρχαιολογικών

απαιτήσεων. Η διατομή περιλαμβάνει: Συνολικό εύρος οδοστρώματος 7.00 m. Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.25 m. Διαγράμμιση πλάτους 0.25 m ανά κατεύθυνση. Πεζοδρόμιο εκατέρωθεν πλάτους 1.75 m ή μέχρι τη Ρυμοτομική Γραμμή.

b. από τον ανισόπεδο κόμβο (Α.Κ.10) προς Πύλο και Κορώνη μέχρι το τέλος της χάραξης (συναρμογή με τη μελέτη Ριζόμυλος – Καλαμάτα) μήκους 3,5 χλμ. Περίπου, όπου εφαρμόζεται τυπική διατομή τύπου «β4ν*» (ΟΜΟΕ-Δ) με προσαρμογή των πλευρικών διαμορφώσεων, για

τη διαμόρφωση λωρίδας έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κυκλοφοριακό σχεδιασμό.

Η διατομή περιλαμβάνει: Συνολικό εύρος ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος 17.00 m. Κεντρική νησίδα συνολικού πλάτους 2.00 m με αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας πλάτους 0.61 m. Δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.50 m. Λωρίδα πλάτους 0.50 m συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής λωρίδας καθοδήγησης πλάτους 0.25 m ανά κατεύθυνση”.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην απόφαση σημειώνεται:

“Το συνολικό έργο χωροθετείται από τη βόρεια είσοδο της πόλης Μεθώνης έως τον οικισμό Ριζόμυλος. Η προτεινόμενη χάραξη αποτελεί έργο οδοποιίας μεταξύ επαρχιών / οικισμών (κατηγορία ΑΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ) με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Συνολικό μήκος αρτηρίας 37.08 km. Συνολικό εύρος οδοστρώματος 11.00 m. Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.75 m. Διαγράμμιση πλάτους 0.25 m ανά κατεύθυνση. Μία λωρίδα πολλαπλών χρήσεων ανά κατεύθυνση πλάτους 1.50 m.

Εξαίρεση αποτελούν τα οδικά τμήματα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στα

σημεία (a) και (b) της παραπάνω παραγράφου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή παράπλευρων οδών συνολικού μήκους 25.45 km, κάθετων οδών συνολικού μήκους 4.27 km, 5 γεφυρών συνολικού μήκους περίπου 764 m, 68 κιβωτοειδών οχετών, ενός ανισόπεδου κόμβου, 9 ισόπεδων κόμβων, 9 ισόπεδων κυκλικών πλατειών, 8 ανισόπεδων κάτω διαβάσεων και μίας ανισόπεδης άνω διάβασης.

Το συνολικό έργο αποτελείται από τρία επιμέρους τμήματα:

- Τμήμα Α: Πύλος – Ριζόμυλος. Η αφετηρία του άξονα χωροθετείται κοντά στην Πύλο σε απόσταση 380 m περίπου νοτιοδυτικά, από τη θέση γνωστή ως «μηδέν» και ταυτίζεται με τη Χ.Θ. 9+786.81 της μελέτης «Ενιαία παράκαμψη Γιάλοβας και Πύλου» (με την οποία συναρμόζει οριζοντιογραφικά και υψομετρικά). Το πέρας της χάραξης χωροθετείται στον οικισμό Ριζόμυλος όπου συναρμόζεται με τον οδικό άξονα Ριζόμυλος – Καλαμάτα. Το τμήμα αυτό εκτός από την αρτηρία μήκους 25.71 km περιλαμβάνει την κατασκευή παραπλεύρων οδών συνολικού μήκους 21.32 km, κάθετων οδών συνολικού μήκους 3.51 m, 5 γεφυρών συνολικού μήκους περίπου 764 m, 52 κιβωτοειδών οχετών, ενός ανισόπεδου κόμβου, 7 ισόπεδων κόμβων, 6 ισόπεδων κυκλικών πλατειών, 6 ανισόπεδων κάτω διαβάσεων και μίας ανισόπεδης άνω διάβασης.

- Τμήμα Β: Πύλος – Μεθώνη. Η αφετηρία του άξονα χωροθετείται επί της υφισταμένης Ε.Ο. Πύλος Μεθώνη και ταυτίζεται με το τέλος της μελέτης «Ενιαία παράκαμψη Γιάλοβας και Πύλου» (Χ.Θ. 13+266.40). Το πέρας της χάραξης χωροθετείται στη βόρεια είσοδο της πόλης Μεθώνης.

Το τμήμα αυτό εκτός από την αρτηρία μήκους 7.,90 km. περιλαμβάνει την κατασκευή παραπλεύρων και κάθετων οδών συνολικού μήκους 534.73 m, 10 κιβωτοειδών οχετών, 2 ισόπεδων

κόμβων και μίας ισόπεδης κυκλικής πλατείας.

- Παράκαμψη Πύλου Η παράκαμψη Πύλου αποτελεί τμήμα της εγκεκριμένης προμελέτης «ενιαία Παράκαμψη Γιάλοβας και Πύλου» και συνδέει τα δύο τμήματα της μελέτης Πύλος – Ριζόμυλος και Πύλος – Μεθώνη. Η αφετηρία της χωροθετείται στην αρχή της μελέτης Πύλος – Ριζόμυλος που ταυτίζεται με τη Χ.Θ. 9+786.81 της μελέτης «Ενιαία παράκαμψη Γιάλοβας και Πύλου». Το πέρας της χωροθετείται στην αρχή του τμήματος Πύλος – Μεθώνη που ταυτίζεται με το τέλος της μελέτης «Ενιαία παράκαμψη Γιάλοβας και Πύλου» (Χ.Θ. 13+266.40).

Το τμήμα αυτό εκτός από την αρτηρία μήκους 3,47 km περιλαμβάνει την κατασκευή παραπλεύρων

και κάθετων οδών συνολικού μήκους περίπου 4,35 km, 6 κιβωτοειδών οχετών, 2 ισόπεδων

κυκλικών πλατειών και 2 ανισόπεδων κάτω διαβάσεων.

* Η κατασκευή και η λειτουργία εγκαταστάσεων Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) και Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης (ΚΛΣ) αποτελεί συνοδό έργο.

* Με την παρούσα τροποποίηση συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα: Η κατασκευή ισόπεδου κόμβου Καρποφόρας στη Χ.Θ.22+406 στο τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος. η κατασκευή ανισόπεδου ημικόμβου Καρποφόρας στην Χ.Θ.24+088 στο τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος. Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενης οδικής σύνδεσης ειδικής τουριστικής υποδομής «Golf Κυνηγού» με την εθνική οδό 82 «Σπάρτη-Καλαμάτα- Μεσσήνη-Βελίκα-Χατζή-Πύλος» και η εθνική οδό 09 «Πάτρα - Πύργος - Πύλος- Μεθώνη», με την προσαρμογή στον προβλεπόμενο κυκλικό κόμβο 1α στη Χ.Θ. 1+900 όπως: Κατασκευή νέου οδικού τμήματος μήκους 360 m περίπου και συμβολή του στον προβλεπόμενο κυκλικό κόμβο 1α για την αποκατάσταση κυκλοφοριακής σύνδεσης της ειδικής τουριστικής υποδομής με την εθνική οδό 82. Κατάργηση της προβλεπόμενης παράπλευρης οδού SRR3a και της σύνδεσή της με τον ισόπεδο κόμβο 1α για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών. Κατασκευή νέας παράπλευρης οδού SRR27 μήκους 150 m περίπου στοιχειώδης διάνοιξη - 01 για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

* Ισόπεδος κόμβος Καρποφόρας. Ο ισόπεδος κόμβος Καρποφόρας βρίσκεται στη Χ.Θ.22+406 της ΓΕ2 (Χ.Θ.10+700 – Χ.Θ.25+691.44) στο τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος. Σκοπός του ισόπεδου κόμβου Καρποφόρας είναι η ασφαλής διευκόλυνση της πρόσβασης τόσο στις μεγάλης κλίμακας Τουριστικές Εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται στην περιοχή του Ριζόμυλου (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. Α.Ε.), όσο και η σύνδεση των τοπικών προορισμών (οικισμός Καρποφόρας και Ριζόμυλου), συμβάλλοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

* Ανισόπεδος Κόμβος Καρποφόρας

Ο Ανισόπεδος Ημικόμβος Καρποφόρας βρίσκεται στη Χ.Θ.24+088 της ΓΕ2 (Χ.Θ.10+700 -

Χ.Θ.25+691.44) στο τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος. Σκοπός του ανισόπεδου ημικόμβου είναι η ασφαλής διευκόλυνση της πρόσβασης τόσο στις μεγάλης κλίμακας Τουριστικές Εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται στην περιοχή του Ριζόμυλου (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. Α.Ε.), όσο και η σύνδεση των τοπικών προορισμών (οικισμός Καρποφόρας, οικισμός Ριζόμυλου, Παραλία Πεταλιδίου) συμβάλλοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

* Αποκατάσταση υφιστάμενης οδικής σύνδεσης Ειδικής Τουριστικής Υποδομής «Golf Κυνηγού».

Αφορά την αποκατάσταση της υφιστάμενης οδικής σύνδεσης ειδικής τουριστικής υποδομής με την εθνική οδό 82 «Σπάρτη – Καλαμάτα – Μεσσήνη – Βελίκα – Χατζή - Πύλος» και την εθνική οδό 09

«Πάτρα – Πύργος – Πύλος - Μεθώνη», με την προσαρμογή / συμβολή της στον προβλεπόμενο κυκλικό κόμβο 1α στη Χ.Θ. 1+900 της ΓΕ03 (τμήμα Σουληνάρι - Πύλος/ υποτμήμα Β.ΙΙ)»

Οι αλλαγές του σχεδιασμού του έργου στη συγκεκριμένη θέση αφορούν στα κάτωθι:

(α) στην αποκατάσταση της υφιστάμενης σύνδεσης της ειδικής τουριστικής υποδομής «Golf

Κυνηγού» με συμβολή στον κυκλικό κόμβο I.K.1α (Χ.Θ.1+900) και τη γεωμετρική αναμόρφωση των συνδέσεων του εν λόγω κόμβου, του τοπικού δικτύου και του κυκλικού τομέα προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη κυκλοφοριακή λειτουργία του, σύμφωνα με τα σχόλια της Υπηρεσίας.

(β) νέο οδικό τμήμα μικρού μήκους 360 m περίπου για τη σύνδεση της υφιστάμενης οδού προς την ειδική τουριστική υποδομή «Golf Κυνηγού» με τον νέο ισόπεδο κόμβο Ι.Κ.1α. Η σύνδεση διέρχεται από νέα ζώνη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υφιστάμενης σύνδεσης κατά τη φάση κατασκευής του κόμβου.

(γ) κατάργηση της παράπλευρης οδού SRR3a και της σύνδεσή της με τον Ι.Κ.1α (προβλέπονταν από τον βασικό σχεδιασμό).

(δ) πρόβλεψη της νέας παράπλευρης οδού SRR27για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, η οποία αντικαθιστά την καταργηθείσα οδός SRR3a. Επίσης προβλέπεται η στοιχειώδης διάνοιξη Σ.Δ.-04 για την αποκατάσταση πρόσβασης σε ιδιοκτησίες.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν έως 03-12-2038 και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε., και στην παρούσα απόφαση”.