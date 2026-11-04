Ορίστηκε η διοικητική ομάδα του Αεροδρομίου Καλαμάτας

Τη διοικητική ομάδα της εταιρείας «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση, λειτουργία και ανάπτυξη του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», καθόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση της 30ής Οκτωβρίου, η οποία καταχωρίστηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Διευθυντής του Αεροδρομίου Καλαμάτας ορίστηκε ο Σπυρίδων Κωστούρος, ο οποίος αναλαμβάνει τη γενική επίβλεψη και εποπτεία της ασφαλούς, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του αερολιμένα. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η διαχείριση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των επιβατών, η εποπτεία του προσωπικού, η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και η συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές και τοπικές αρχές. Παράλληλα, ο διευθυντής θα έχει την ευθύνη οργάνωσης των εμπορικών δραστηριοτήτων, της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των λογιστικών εργασιών του αεροδρομίου, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Fraport.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, γενικός εκτελεστικός διευθυντής (CEO) της εταιρείας ορίστηκε ο Alexander Paul Zinell, γενικός οικονομικός διευθυντής (CFO) ο Ευάγγελος Μπαλτάς, γενικός διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) ο Παναγιώτης Σπυράτος και γενικός τεχνικός διευθυντής (CTO) ο Sergio Ocampo Dobalo.

Από την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ προκύπτει επίσης ότι στις 9 Οκτωβρίου 2026 υπογράφηκε η σύμβαση μελέτης και κατασκευής με την κοινοπραξία INTRAPOWER – ΕΚΤΕΡ – KLX AIRPORT, η οποία έχει αναλάβει τα κατασκευαστικά έργα του αεροδρομίου.

Επιπλέον, στις 29 Οκτωβρίου υπογράφηκε η σύμβαση διαχείρισης με τη «Fraport Εταιρεία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.», η οποία θα υποστηρίζει τις λειτουργίες του αεροδρομίου, μεταξύ άλλων στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, των εμπορικών δραστηριοτήτων και της οικονομικής διαχείρισης.

Για την παρακολούθηση των εργασιών αναβάθμισης και κατασκευής προβλέπεται ο ορισμός συντονιστών εργασιών, οι οποίοι θα εποπτεύουν τη δραστηριότητα των εργολάβων και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η ευθύνη για τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την εκτέλεση των εργασιών παραμένει στους εργολάβους.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τη συνεργασία της παραχωρησιούχου εταιρείας με την Πολεμική Αεροπορία.

Συγκεκριμένα, ο γενικός διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Παναγιώτης Σπυράτος και η Ιωάννα Κουρή, εργαζόμενη στη Fraport, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία στις επικοινωνίες με την Πολεμική Αεροπορία για ζητήματα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των συστημάτων του Αεροδρομίου με εκείνα της πολιτικής αεροπορίας.

Οι δύο εκπρόσωποι έχουν επίσης αρμοδιότητα επικοινωνίας και υποβολής εγγράφων προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για ζητήματα ασφαλούς λειτουργίας και διαχείρισης του αεροδρομίου.

Η απόφαση καθορίζει ακόμη τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης και υπογραφής συμβάσεων. Για συμβάσεις αξίας άνω των 300.000 ευρώ απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινή υπογραφή δύο γενικών διευθυντών.

Για μικρότερες συμβάσεις προβλέπονται διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης, με τη συμμετοχή στελεχών της εταιρείας και της Fraport.

Η συγκρότηση της διοικητικής ομάδας και η υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής και διαχείρισης αποτελούν οργανωτικά βήματα για την εφαρμογή της σύμβασης παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας, η οποία υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026 και κυρώθηκε με τον νόμο 5323/2026.

Θ.Λ.