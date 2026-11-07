Επεσαν οι υπογραφές για τις φυλακές στη Μεγαλόπολη - Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή νέου σωφρονιστικού καταστήματος, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ και χωρητικότητας έως 600 κρατουμένων .

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Πάνος Σταμπουλίδης, εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, και ο διευθύνων σύμβουλος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Θανάσης Γιάνναρης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 και προβλέπεται να υλοποιηθεί σε έκταση 124 στρεμμάτων, εντός της ζώνης απολιγνιτοποίησης της Μεγαλόπολης.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών ωρίμανσης και ανάθεσης του έργου, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, αποτελεί μία από τις επενδύσεις που προωθούνται στη Μεγαλόπολη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη σημασία της υπογραφής της σύμβασης, δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, διότι η Μεγαλόπολη δεν ακούει άλλη μια υπόσχεση. Βλέπει συγκεκριμένες υπογραφές».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την κατασκευή του νέου σωφρονιστικού καταστήματος με την ανάγκη αντιμετώπισης του υπερπληθυσμού των φυλακών, αλλά και με τις αναπτυξιακές προοπτικές της Μεγαλόπολης.

«Η επένδυση αυτή ουσιαστικά, ως προς τη χώρα, απαντά σε ένα χρόνιο πρόβλημα, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών, το οποίο το αντιμετωπίζουμε με το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής σωφρονιστικών καταστημάτων των τελευταίων δεκαετιών, αλλά για τη Μεγαλόπολη, για τον τόπο σας, φέρνει πολλές θέσεις εργασίας, και κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και, προφανώς, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρουσία και το ενδιαφέρον του, καθώς και τους εκπροσώπους των φορέων που συνέβαλαν στην προώθηση του έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση του κατασκευαστικού προγράμματος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως σημείωσε, «με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, προβλέπεται η ανέγερση 11 Σωφρονιστικών Καταστημάτων σε ολόκληρη την επικράτεια και ειδικότερα στον Ασπρόπυργο, στα Ιωάννινα, στη Μεγαλόπολη, στο Βόιο, στους Φιλιάτες, στην Κασσάνδρα, δύο στην Κασσαβέτεια, στη Χαλκίδα και στην Κέρκυρα, καθώς και η ολοκλήρωση της κατασκευής του Σωφρονιστικού Καταστήματος “ΚΡΗΤΗ II”».

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αύξηση της χωρητικότητας του σωφρονιστικού συστήματος και στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, καθώς ο υπερπληθυσμός εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα των ελληνικών φυλακών.

Το νέο σωφρονιστικό κατάστημα θα έχει χωρητικότητα έως 600 κρατουμένων και θα διαθέτει διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα συνδυάζει εγκαταστάσεις γενικού τύπου και ειδικού τύπου, με αγροτικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, σε ενιαία έκταση.

Η φιλοσοφία του έργου προβλέπει ότι η εργασία, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση θα αποτελούν βασικά στοιχεία της λειτουργίας του καταστήματος, με στόχο την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

Στην έκταση των 124 στρεμμάτων προβλέπεται να κατασκευαστούν πτέρυγες κράτησης ενηλίκων, διοικητικά κτήρια, παραγωγικά, αγροτικά και βιοτεχνικά τμήματα, επισκεπτήρια, ιατρείο και χώροι ψυχολογικής υποστήριξης.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης αίθουσες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής, μαγειρείο, βοηθητικούς χώρους, ναό και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών κράτησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων και η αποσυμφόρηση των υφιστάμενων σωφρονιστικών καταστημάτων.

Η κατασκευή και η λειτουργία του συγκροτήματος αναμένεται επίσης να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης μετά τον περιορισμό της λιγνιτικής δραστηριότητας.

Με την προγραμματική σύμβαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των φορέων που αναλαμβάνουν την προετοιμασία, την ανάθεση και την κατασκευή του σωφρονιστικού καταστήματος.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αναλαμβάνει τις διαδικασίες ωρίμανσης και ανάθεσης του έργου έως την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου.

Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. αναλαμβάνει τον έλεγχο των μελετών που θα εκπονηθούν και τη διατύπωση σχετικών παρατηρήσεων προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μετά την ανάδειξη του αναδόχου, θα έχει την ευθύνη εποπτείας, ελέγχου και διοίκησης του έργου έως την ολοκλήρωσή του.

Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί συνεπώς το βήμα για την προώθηση των διαδικασιών κατασκευής, καθώς απομένουν η ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών και η επιλογή του αναδόχου.

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν επίσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης, ο γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Αρίστος Περρής, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης και ο πρόεδρος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Τιμολέων Κατσίπος.

Παρέστη ακόμη ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος και ο μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος.

“Σημαντική στιγμή

για τη Μεγαλόπολη”

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι μια σημαντική στιγμή για τη Μεγαλόπολη και συνολικά για την Πελοπόννησο. Η υπογραφή της σύμβασης για το νέο σωφρονιστικό κατάστημα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική εξέλιξη μέσα σε ένα ευρύτερο πλέγμα αλλαγών, παρεμβάσεων και επενδύσεων που θέλουμε να δούμε να υλοποιούνται στην περιοχή».