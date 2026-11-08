Χορήγηση άδειας για γεώτρηση στην Aktor για το Καλαμάτα - Μεθώνη

Την χορήγηση άδειας για γεώτρηση πολλαπλής χρήσης, στην εταιρεία Aktor, στο ύψος της Χαραυγής, στο έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Οπως αναφέρεται, “η γεώτρηση θα ανορυχθεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών των τμημάτων: i) Πύλος – Ριζόμυλος από Χ.Θ. 14+600 έως Χ.Θ. 25+700 και ii) Καλαμάτα – Ριζόμυλος από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 16+400 του έργου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Τμήμα Καλαμάτα-ΡιζόμυλοςΠύλος-Μεθώνη». Πιο συγκεκριμένα οι ανάγκες περιλαμβάνουν: Άρδευση πράσινου των δύο παραπάνω τμημάτων, μήκους 11,1 και 2,4 χιλιομέτρων, αντίστοιχα. Ανάγκες σε νερό (πλην πόσης) των εργαζομένων για την λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, καθώς και των οδηγών και επιβατών των διερχόμενων οχημάτων. Πυρόσβεση και πλύση οδοστρώματος μετά από ατυχήματα.

Η συνολική ποσότητα που θα χορηγηθεί τελικά, θα καθορισθεί στην άδεια χρήσης μετά την αξιολόγηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του έργου που θα υποβληθούν με την τελική

τεχνική γεωλογική έκθεση. Η παρούσα άδεια αφορά αυστηρά μόνο το έργο για το οποίο χορηγείται. Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας”.