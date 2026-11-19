Μια ανανεωμένη εικόνα παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης το Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας, καθώς άναψαν για πρώτη φορά οι νέοι προβολείς, στο πλαίσιο των δοκιμών του νέου συστήματος ηλεκτροφωτισμού.

Ο νέος φωτισμός δημιούργησε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, δίνοντας από νωρίς μια πρώτη γεύση από την εικόνα που θα έχει το Στάδιο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης.

Την ώρα των δοκιμών στο γήπεδο βρέθηκε και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά το αποτέλεσμα και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών.

Σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρεται: "Με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, το Δημοτικό Στάδιο αλλάζει πλέον όψη, με τους νέους πυλώνες φωτισμού, το στέγαστρο που ακολουθεί και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις να διαμορφώνουν μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση.

Και αν κρίνει κανείς από την σημερινή εικόνα, το αποτέλεσμα αναμένεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό".