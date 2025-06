Metamorphosis Fest: Φεστιβάλ για την Κλιματική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Καλαμάτα

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για την υλοποίηση του Κλιματικού Συμβολαίου της Καλαμάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχικά εργαστήρια, προβολές, και ανταλλακτικό παζάρι, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση των πολιτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-Πρωί - 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: 10 π.μ. – Εργαστήριο για την Κυκλική Οικονομία από τον Νάσο Μάκιο και Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Κύκλος της Χαράς» της Λήδας Βαρβαρούση (δράση αποκλειστικά για τους μαθητές και μαθήτριες του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας).

-Απόγευμα | Πάρκο του ΟΣΕ, δίπλα στο χώρο του πατινάζ στα τραπέζια πικ-νικ: 6 μ.μ. – 8 μ.μ. Εργαστήριο “Τα Φυτά στη Ζωή μας” από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας για μικρούς και μεγάλους. 6.30 μ.μ. – 8 μ.μ., Προβολές ταινιών μικρού μήκους “Αλληλεπιδράσεις: Όταν ο κινηματογράφος κοιτάζει στη φύση (Interactions: When Cinema Looks to Nature)”. Σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, το Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Κινηματογράφου και την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας. 7 μ.μ.-9 μ.μ. Swap Bazaar: Φέρε ένα, Πάρε ένα. Ανταλλακτικό παζάρι ρούχων, παιχνιδιών και βιβλίων – για μια οικονομία χωρίς σπατάλη. 8 μ.μ.-9μ.μ., Συμμετοχική Χαρτογράφηση “Το Βιώσιμο Κυκλικό Πάρκο μου”. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6944776332.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ SWAP BAZAAR

-Κατάσταση αντικειμένων: Όλα τα αντικείμενα που φέρνετε (ρούχα, παιχνίδια, βιβλία, μικροσυσκευές) πρέπει να είναι καθαρά, σε καλή κατάσταση και πλήρως λειτουργικά.

-Όριο αντικειμένων: Κάθε συμμετέχων φέρνει μέχρι τρία αντικείμενα.

-Ανταλλαγή 1:1: Για κάθε αντικείμενο που φέρνετε, μπορείτε να πάρετε ένα αντίστοιχο. Δεν πραγματοποιούνται αγορές ή πωλήσεις.

-Αποδοχή από την ομάδα: Η οργανωτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί αντικείμενα που δεν πληρούν τα κριτήρια καθαριότητας, ασφάλειας ή λειτουργικότητας.

-Δεν δεχόμαστε: Εσώρουχα, φθαρμένα ρούχα ή παπούτσια, βίαια/σεξιστικά παιχνίδια ή βιβλία με φθορές.

-Ώρα προσέλευσης: Μπορείτε να φέρετε και να ανταλλάξετε αντικείμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, 18:00 – 21:00.

-Ό,τι περισσέψει: Τα μη ανταλλαγμένα αντικείμενα θα δοθούν σε κοινωνικές δομές ή συλλογικότητες αλληλεγγύης.

Η Εκδήλωση αποτελεί partner event του EU Green Week, που περιλαμβάνει δράσεις που πραγματοποιούνται από την 1 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025 και φέτος επικεντρώνεται στα τρία Cs - Clean, Competitive & Circular – και πως μπορούν να βρεθούν στο επίκεντρο της πράσινης μετάβασης. Συνεργαζόμενοι φορείς: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, Φαντάσου το Πάρκο, Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας.