Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Τα κινητά τηλέφωνα οδηγούν στην εξιχνίαση

Να θυμίσουμε πως οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ύστερα από μαραθώνιες απολογίες 16 ωρών που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι δύο φίλοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και πυροβόλησε, σκοτώνοντας τα δύο θέματα και ποιος παρέμεινε έξω από αυτό, στο λευκό σκούτερ με το οποίο πήγαν από την Καλαμάτα στη Φοινικούντα.

Οπως αναφέραμε και χθες, η ανακρίτρια Καλαμάτας που έχει αναλάβει την υπόθεση και η Αστυνομία είναι πεπεισμένοι πως το διπλό έγκλημα δεν έχει εξιχνιαστεί πλήρως και πως στην υπόθεση εμπλέκονται τρία ακόμη πρόσωπα, που πιθανότατα προέρχονται από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Στο μικροσκόπιο τρεις ύποπτοι

Πρόκειται για τον ηθικό αυτουργό, για ένα άτομο που οργάνωσε τις δολοφονίες δίνοντας στους δύο 22χρονους το σκούτερ από την Αθήνα και το περίστροφο και για μια γυναίκα που φέρεται να μετέφερε τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους στην Καλαμάτα μετά το στυγερό έγκλημα.

Είναι πολύ πιθανό λοιπόν μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Αστυνομία να έχει «δέσει» την υπόθεση και να εκδοθούν τρία νέα εντάλματα σύλληψης, που θα δώσουν νέα τροπή στην πολύπλοκη αυτή υπόθεση.

Υπό εξέταση 7 κινητά τηλέφωνα

Στο τμήμα Ανθρωποκτονιών εξετάζονται επτά κινητά τηλέφωνα ύστερα από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, τα οποία θα ρίξουν περαιτέρω φως στην υπόθεση.

Τα δύο κινητά των θυμάτων που έχουν ανοίξει, δεν έχουν δείξει κάτι.

Εξετάζονται άλλα πέντε κινητά, των δύο κατηγορούμενων και άλλα τρία κινητά των υπόπτων,

ενώ χρειάζονται λίγες ημέρες για να μπουν στο ειδικό λογισμικό της Αστυνομίας και να αναλυθούν όλες οι κλήσεις.

Απαντήσεις από το «πακιστανικό» κινητό

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το «πακιστανικό» τηλέφωνο του 22χρονου που παραδόθηκε, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως είχε κι άλλο ένα κινητό πάνω του, ενώ ισχυρίστηκε ότι τα πέταξε και τα δύο πριν φτάσει στην Αθήνα.

Μένει να φανεί το δρομολόγιο του από την Φοινικούντα στην Καλαμάτα και ύστερα στην Αθήνα και αν πράγματι έχει φτάσει στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα, κάτι που έχουν δείξει αρκετές κάμερες.

Μάλιστα το ίδιο λευκό αυτοκίνητο, φέρεται να είχε καταγραφεί και κοντά στο σημείο όπου είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση το 68χρονο θύμα στις 7 Σεπτεμβρίου από τον 22χρονο καθ' ομολογίαν συνεργό.

Τέλος, σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να βρίσκεται το αίτημα των δικηγόρων της αδερφής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για αναπαράσταση του εγκλήματος, που είχε τεθεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Κ.Ηλ.