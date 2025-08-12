Κοντά στην ολοκλήρωσή η ανάπλασης πλατείας Φυτειάς

Κοντά στην ολοκλήρωσή του βρίσκεται το έργο βιοκλιματικής ανάπλασης πλατείας Φυτειάς, προϋπολογισμού 225.000 ευρώ, καθώς φτιάχθηκε η πέργκολα.

Το έργο που υλοποιείται με έκπτωση 16,98%, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από δημοτικούς πόρους.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με παλιότερη ενημέρωση από τον Δήμο Καλαμάτας, οι βασικοί στόχοι της ανάπλασης ήταν: Αισθητική αναβάθμιση. Δημιουργία “πράσινης” πλατείας και βελτίωση του μικροκλίματος. Δημιουργία χώρου ενδιαφέροντος που θα παρακινεί τον κάτοικο και τον περαστικό να την περιηγηθεί (στόχος είναι η πλατεία να σφύζει από ζωή και να αποτελεί το νέο τοπωνύμιο της γειτονιάς, το νέο κέντρο ενδιαφέροντος για μικρούς και μεγάλους). Σε ότι αφορά στον αστικό εξοπλισμό, προβλέπονται καθιστικά (παγκάκια), καλαθάκια μικροαπορριμμάτων και μια μεταλλική βρύση πόσιμου νερού.

Ακόμα, το έργο προέβλεπε κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led τοποθετημένα σε ιστούς ύψους 5 μέτρων και ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση (πίνακας, αυτοματισμοί, καλωδιώσεις, σωληνώσεις, φρεάτια, γειώσεις, παροχές κλπ.) του υδάτινου στοιχείου (συντριβανιού) που έχει κατασκευαστεί στην πλατεία.