Τριφυλία: Παράνομες συνδέσεις για άρδευση κτημάτων στους Γαργαλιάνους καταγγέλλουν δήμαρχος και πρόεδρος ΔΕΥΑΤ

Αναλυτικά τονίζεται: «Παρά τις συνεχείς ενημερώσεις και προειδοποιήσεις μας φαίνεται πως κάποιοι "ευσυνείδητοι" συμπολίτες μας εμμένουν και επιμένουν να προκαλούν με τις πράξεις τους. Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζονται παράνομες συνδέσεις κάποιων εξ αυτών από τη δεξαμενή ύδατος της πόλης των Γαργαλιάνων, προκειμένου να αρδεύσουν τα κτήματά τους, πράγμα απαγορευτικό από τον κανονισμό της ΔΕΥΑ Τριφυλίας. Με αποτέλεσμα, εν όψει μάλιστα της θερινής περιόδου, αλλά και με το πρόβλημα της λειψυδρίας να είναι πολύ έντονο φέτος, όχι μόνο να δημιουργούν τεράστιο θέμα, όσον αφορά στην επάρκεια του ύδατος, αντλώντας παράνομα μεγάλες ποσότητες αυτού, αλλά επιπρόσθετα να προκαλούν βλάβες, με αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης και την ταλαιπωρία των συμπολιτών τους και να επιβαρύνουν την επιχείρηση με ένα υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, που αναμένουμε να μεριμνήσουν για τα νόμιμα, έτσι ώστε να σταματήσει, κάποτε, αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Η διασφάλιση αδιάκοπης και ποιοτικής παροχής νερού σε όλο τον Δήμο Τριφυλίας αποτελεί πρωτεύον ζήτημα για εμάς και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την κατάσταση. Σεβαστείτε τους λιγοστούς υπαλλήλους της επιχείρησης που, όταν και όποτε χρειαστεί, προσπαθούν για το καλύτερο με πολύ κόπο και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να σταματήσει με κάθε τρόπο, αλλά και κόστος!».

Κ.Μπ.