Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 16:31

Μετακινήσεις υπηρεσιακών στελεχών στον Δήμο Καλαμάτας

Συνεχίζονται οι μετακινήσεις υπηρεσιακών στελεχών στον Δήμο Καλαμάτας.

Με αποφάσεις του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου: α) Μετακινείται ο πολιτικός μηχανικός Φώτης Μάραντος, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων που ήταν προϊστάμενος του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων Εργων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου ορίζεται προϊστάμενος στο Τμήμα Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων κι Εφαρμογών. β) Μετακινείται η χημικός μηχανικός Κοκκωνία Γιαννοπούλου, από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, όπου ορίζεται προϊσταμένη στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Εργων.

