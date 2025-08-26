Επιπλέον 2 χρόνια και 4 μήνες για τα κτήρια του ΔΗΠΕΘΕΚ μετά και από την 4η παράταση

Ενα χρόνο συμβατική προθεσμία είχε το έργο αξιοποίησης – αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού του συγκροτήματος κτηρίων του ΔΗΠΕΘΕΚ Καλαμάτας και του περιβάλλοντος χώρου, αλλά για την ολοκλήρωσή του θα χρειαστούν άλλα 2 χρόνια και 4 μήνες!

Χθες η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 4η παράταση του έργου κατά 8 μήνες, με λήξη στις 30 Απριλίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Την παράταση καταψήφισε η μείζων μειοψηφία (παράταξη Τζαμουράνη), ενώ λευκό ψήφισε η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, για τους λόγους της νέας παράτασης αναφέρθηκκε: Στην υπογραφή “συμπληρωματικής σύμβασης με επιπλέον εργασίες

+27,82% επί του αρχικού φυσικού αντικειμένου, για τις οποίες απαιτείται επιπλέον χρόνος

για την υλοποίησή τους”. Στο γεγονός ότι “μετά τις εργασίες καθαίρεσης και τις αποκαλύψεις των δομικών στοιχείων (τοιχοποιίες κλπ.) χρειάζεται να γίνει επανεξέταση της πυραντίστασης των υλικών, καθώς και του αριθμού των πυροδιαμερισμάτων, στα οποία θα πρέπει να προβλεφθούν αυτοκλειόμενες πυράντοχες θύρες, ενώ επιβάλλεται εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της ηλεκτρικής εγκατάστασης με προσαρμογή των οδεύσεων των καλωδίων στους χώρους των πυροδιαμερισμάτων”. Στο ότι “δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατό να ελευθερωθεί ο χώρος εντός του ξυλουργείου, ο οποίος έχει καταληφθεί χρόνια τώρα, από πληθώρα αντικειμένων με αποτέλεσμα να μη δύναται να υλοποιηθούν ακόμα οι εργασίες στο χώρο αυτό για τη διέλευση των αεραγωγών κλιματισμού”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επεσήμανε ότι “δικαιώθηκε”, καθώς στην προηγούμενη παράταση είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία του ότι το έργο δεν θα τελειώσει και σημείωσε πως εκφράζει και τώρα την ανησυχία του πως ούτε στους επόμενους 8 μήνες θα έχει τελειώσει.

Η σύμβουλος Χριστίνα Καντζιλιέρη εκτίμησε ότι “ούτε το «γεφύρι της Αρτας» να ήταν” και χαρακτήρισε “τραγικό τη δικαιολογία για το ξυλουργείο”.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για κάκιστη διαχείριση στο έργο.

Στη δευτερολογία του ο Β. Κουτραφούρης χαρακτήρισε μείζον θέμα την πυροπροστασία, καθώς αφορά πολίτες και αναφέρθηκε στα σαθρά τοιχία και τα προβληματικά ζευκτά στεγών, που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες.

Το έργο προϋπολογισμού 916.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και δημοτικούς πόρους, υλοποιείται με έκπτωση 26,77%, με αρχική σύμβαση 671.171,68 ευρώ και συμπληρωματική σύμβαση 210.300 ευρώ, ενώ η συμβατική του προθεσμία ήταν 8 μήνες, έως 29 Δεκεμβρίου 2023!

