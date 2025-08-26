Ονοματοδοσία οδού στη Σπηλιά Τριφυλίας

Ο ιερέας είχε συνδέσει το όνομά του και το ποιμαντορικό του έργο με το αγαπημένο του χωριό, τη Σπηλιά, διδάσκοντας την ορθόδοξη πίστη, την αγάπη και την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο.

Έτσι πλέον η οδός που βρίσκεται ανατολικά από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου -όπου και υπηρέτησε για πολλά χρόνια- φέρει το όνομά του και ονομάζεται οδός Ιερέα Ιωάννη Πουλόπουλου.

Το πρωί του Σαββάτου τελέστηκε στον ναό που εόρταζε, θεία λειτουργία χοροστατούντος του μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου, μετά το πέρας της οποίας τελέστηκε δέηση υπέρ του μακαριστού ιερέα και έγινε αναφορά στον ποιμαντορικό του βίο από τον κ. Χρυσόστομο. Επίσης για τον αείμνηστο ιερέα μίλησαν ο πρόεδρος της Τ.Κ. Σπηλιάς Κανέλλος Κανελλόπουλος και ο εγγονός του Ιωάννης.

Στη συνέχεια στην οδό που βρίσκεται ανατολικά του ναού τελέστηκε τρισάγιο και έγιναν τα αποκαλυπτήρια της οδού Ιερέα Ιωάννη Πουλόπουλου. Ακολούθησε κέρασμα από την οικογένεια και ανταλλαγή ευχών στον αύλειο χώρο του ναού.

Στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Ευστάθιος Αναστασόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Τριφυλίας Αντώνης Βλάχος και Δήμητρα Ανδρινοπούλου και η δημοτική σύμβουλος Σταματία Αλεξοπούλου.

Κ.Μπ.