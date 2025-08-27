Η μειοψηφία έχει αποστολή να ελέγχει

Καλά κρατούν κι εντείνονται, μάλιστα, οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες των μειοψηφιών στα Δημοτικά Συμβούλια της Μεσσηνίας για τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας που νομοθέτησε το υπουργείο Εσωτερικών. Κανονισμό που έχουν αποδεχθεί οι δημοτικές αρχές και αρνούνται με αλαζονεία να τον τροποποιήσουν.

Οι μειοψηφίες αποχωρούν, απέχουν, ζητούν τα αυτονόητα και τα στοιχειώδη για να επιτελέσουν τον ρόλο τους, αλλά οι δήμαρχοι δεν συγκινούνται, δεν αλλάζουν στάση. Με έπαρση και με την πολιτική κυριαρχία στο Συμβούλιο που τους δίνει η απόλυτη πλειοψηφία, κάνουν ό,τι θέλουν, δεν βλέπουν πως η μειοψηφία πρέπει να ασκήσει την αποστολή, αυτή που την έταξαν οι δημότες.

Η μειοψηφία δεν μπορεί να έχει διακοσμητικό ρόλο, οι σύμβουλοί της δεν μπορούν να είναι γλάστρες. Η δημοκρατία και η αυτοδιοίκηση δεν θέλουν τη μειοψηφία χωρίς φωνή και λόγο. Εκπροσωπεί τους δημότες που την ψήφισαν, είναι η φωνή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οφείλει να ελέγχει τη δημοτική αρχή, να έχει τη δυνατότητα να ρωτάει και να απαιτεί απαντήσεις για θέματα επίκαιρα και σοβαρά. Και δεν μπορεί να περιμένει κάθε δύο μήνες την ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας, για να απαιτήσει απαντήσεις. Όταν μάλιστα στον Δήμο Καλαμάτας ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν ένα θέμα, να απαιτήσουν απάντηση στη συνεδρίαση της λογοδοσίας.

Θα τονίσω ξανά: Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η (κάθε) δημοτική αρχή από τον διάλογο και την αντιπαράθεση. Γιατί ο κόσμος έχει κρίση και καταλαβαίνει ότι έχει δίκιο όποιος έχει επιχειρήματα και συνέπεια λόγων και πράξεων και όχι εκείνος που φωνάζει πιο δυνατά και κάνει φασαρία.

Διαφορετικά με φιμωμένη μειοψηφία στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, με νέο και αυτή τη φορά εκλογικό νόμο που εξυπηρετεί εκλογικά τη δημοτική αρχή, ας κατέβει μόνος του ο κάθε δήμαρχος, που... νοιάζεται μόνο για να δημιουργήσει καθεστώς με έμμισθους συμβούλους - αντιδημάρχους και... βολεμένους πολίτες - ψηφοφόρους.

Υπάρχει, όμως, και η περίπτωση της συσπείρωσης και της οργανωμένης αντίδρασης, γιατί την αλαζονεία δεν την αγαπούν πολλοί.