Δύσκολη ημέρα η χθεσινή για τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ

Αρχικά, στην οδό Φαρών, στο ύψος του βενζινάδικου μεταξύ Κρήτης και Μεθώνης, έσπασε αγωγός ύδρευσης και το νερό που έτρεχε στον δρόμο “ποτάμι”, έφθασε μέχρι τη Ναυαρίνου. Συνεργείο της ΔΕΥΑΚ είχε σπεύσει για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ άλλοι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να ρυθμίσουν βάνες ύδρευσης, για να μείνει χωρίς νερό όσο το δυνατόν μικρότερο τμήμα κατοικιών στην περιοχή.

Την ίδια ώρα σε κοντινή απόσταση, στην οδό Κρήτης, λίγο πριν το φανάρι με την Ακρίτα, είχε σπάσει σύνδεση ύδρευσης και ποσότητες νερού χάνονταν στην άκρη του δρόμου. Εργαζόμενος, όμως, του συνεργείου της ΔΕΥΑΚ που έσπευσε για την αποκατάσταση, ένιωσε σοβαρή ενόχληση στη μέση και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Γ.Σ.