Δήμος Οιχαλίας: Πρόσληψη 13 σχολικών καθαριστριών

Σύμφωνα με την απόφαση της δημάρχου Γιώτας Γεωργακοπούλου, η απασχόλησή τους θα είναι μερική, 3ωρη, για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου και έως τη λήξη του σχολικού έτους 2025-2026.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι “οι ανωτέρω συμβαλλόμενες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Δήμου, αποδεχόμενες τους κανόνες οργάνωσης και τις διαδικασίες της λειτουργίας του. Θα συνεργάζονται δε και με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων που τοποθετούνται, ώστε να υλοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι

και το έργο τους. Σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, ο Δήμος δύναται να τις μετακινεί προσωρινά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου”.

Τα σχολεία που οι καθαρίστριες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι: Το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και Λύκειο Μελιγαλά, το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Διαβολιτσίου, το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Λύκειο Δωρίου, το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Μερόπης.