Καλαμάτα: 12 έξυπνες διαβάσεις πεζών στην οδό Αρτέμιδος

Δώδεκα έξυπνες διαβάσεις πεζών πρόκειται να δημιουργηθούν στην οδό Αρτέμιδος, πάνω και κάτω από το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, στο πλαίσιο υλοποίησης ευφυών εφαρμογών και δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.

Χθες η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με λευκό της μείζονος μειοψηφίας, για την υλοποίηση των συγκεκριμένων διαβάσεων.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε ότι υπάρχουν τρία προγράμματα του Δήμου, μέσω των οποίων δημιουργούνται έξυπνες διαβάσεις πεζών στην πόλη και το τρίτο είναι του ΤΕΕ και αφορά κυρίως σχολικές διαβάσεις. Και παρατήρησε πως οι έξυπνες αυτές διαβάσεις έχουν περιβαλλοντικούς αισθητήρες και μετρητές για κυκλοφοριακούς φόρτους.

Οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα και Σπύρος Χανδρινός μίλησαν για αλαλούμ στην πόλη με σκαψίματα, με διαβάσεις πεζών με κυβόλιθους διαφορετικών χρωμάτων και με βάψιμο κι έθεσαν ζήτημα ασφαλείας.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είπε ότι “οι διαβάσεις είναι για μας προτεραιότητα”, πως φτιάχθηκαν 230 διαβάσεις πεζών από κυβόλιθους από το πρόγραμμα της οδικής ασφάλειας και ευχήθηκε “μακάρι να τις αλλάξουμε όλες”.

Γ.Σ.