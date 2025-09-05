Αντίδραση Οικονομάκου στο ψήφισμα για Παλαιστίνη

Την έντονη αντίδρασή του στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για την Παλαιστίνη, που κατέθεσε η δημοτική αρχή, εκφράζει ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” – δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Οικονομάκος.

Σε γραπτή του δήλωση ο Δ. Οικονομάκος αναφέρει:

“Με πρόταση της δημοτικής αρχής (ΝΔ με το μισό ΠΑΣΟΚ) και η παράταξη Καλαμάτα Μετά (το άλλο μισό ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά) εξέδωσαν ένα επιεικώς απαράδεκτο ψήφισμα για την Παλαιστίνη. Τι να πρωτοσχολιάσεις και τι να πεις για αυτό το κείμενο…

Δεν λέει πουθενά την λέξη Ισραήλ, δεν το αναφέρει ούτε μια φορά. Ψάχνεις να δεις ποιος κάνει αυτό τον πόλεμο και δεν βρίσκεις. Τόσος φόβος να μην πουν ούτε καν ποιος κάνει αυτόν τον πόλεμο, ποιος διαπράττει γενοκτονία, είναι πραγματικά προκλητικό.

Αναφέρεται στις αξίες της ΕΕ, ποιες αξίες ακριβώς, δεν μας είπαν. Αυτές των συμμάχων του Ισραήλ που στήριζαν και στηρίζουν τις φονικές επιδρομές, την κατοχή, που τους τροφοδοτούν με οπλισμό δισεκατομμυρίων και με χίλιους δύο άλλους τρόπους (διπλωματικά, οικονομικά κλπ.). Ποιες αξίες υπερασπίζονται; Αυτές που βομβάρδισαν και διαμέλισαν την Γιουγκοσλαβία, που στηρίζουν του τζιχαντιστές της Συρίας μαζί με την Τουρκία και το Ισραήλ, που στηρίζουν το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι. Αυτές και άλλες πολλές «αξίες» υπερασπίζεται η ΕΕ σε ένα βρώμικο κατάλογο χωρίς τελειωμό.

Αναφέρεται, κρατώντας ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο θύτη και στο θύμα, πως ο Δήμος Καλαμάτας είχε καταδικάσει τις φονικές επιδρομές της Χαμάς τον Οκτώβρη του 2023. Στην τοποθέτησή μας ότι είναι δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να επιλέξει αυτός τις μορφές πάλης ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή δεκάδων χρόνων αναφώνησε ο δήμαρχος «μα τι λένε, τι είναι αυτά που λένε». Αλήθεια δεν έχουν διαβάσει τα δεκάδες δημοσιεύματα του Δυτικού Τύπου και ΜΜΕ από το Ισραήλ για τις υποτιθέμενες σφαγές, τις ψευτιές, τα βίντεο που φτιάχτηκαν μετά, για τις δολοφονίες Ισραηλινών από τον ίδιο τον Ισραηλινό στρατό και τόσα άλλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα.

Αναφέρεται στο κείμενο πως στηρίζει την αυτοδιάθεση του Παλαιστινιακού λαού, αλλά δεν λέει κουβέντα να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής το 2015.

Όπως είναι φυσικό δεν αναφέρεται πουθενά η διακοπή της συνεργασίας με το κράτος – δολοφόνο και να αποχωρήσει η Ισραηλινή εταιρεία από την 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα.

Τα ευχολόγια για τα παιδιά που πεθαίνουν και το ιατρικό προσωπικό δεν μπορούν να κρύψουν πραγματικά την αθλιότητα αυτού του ψηφίσματος. Μια ανθρωπιστική βοήθεια που αποτελεί και στόχο των Ισραηλινών δολοφόνων που σκοτώνουν ακόμα και μικρά παιδιά την ώρα που περιμένουν για λίγο φαγητό”.

Ως Υ.Γ. δηλώνει: “Η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» δήλωσε πως συμφωνεί με αυτά που είπαμε στο Δ.Σ. ενάντια στο ψήφισμα, αλλά θα το ψηφίσει ως ελάχιστο μέσο πίεσης για την αποτρόπαιη κατάσταση στη Γάζα. Δυστυχώς, όμως, αυτό το ψήφισμα όχι πίεση δεν ασκεί, αλλά αθωώνει τους δολοφόνους ή τουλάχιστον τους βγάζει λαδί. Χωρίς κουβέντα για τα αίτια, τον δολοφόνο, τους συμμάχους του, την συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης δεν προσφέρει καμία βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά αντίθετα δίνει άλλοθι στις επιθέσεις του Ισραήλ”.