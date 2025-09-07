Αναβάθμιση γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 149.471,50 ευρώ, που είναι χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών και ΦΠΑ 24% 35.873,16 ευρώ χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΤ. Η δαπάνη θα είναι πολυετής και θα κατανεμηθεί ως εξής: για το 2025 20.000 ευρώ συν 4.800 ευρώ ΦΠΑ και για το 2026 129.471,50 ευρώ συν 31.073,16 ευρώ ΦΠΑ.

Όπως τονίστηκε στην εισήγηση, κύριος στόχος της πράξης είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού στη γεώτρηση «Γκούρι (Ρέκου)» στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων και στη γεώτρηση «Συνεταιρισμός» στη Δ.Ε. Φιλιατρών (υφιστάμενες γεωτρήσεις), λόγω παλαιότητας εξοπλισμού. Οι εν λόγω γεωτρήσεις τροφοδοτούν καθημερινά το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής τους με 45 m3 /h και 25 m3 /h, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης προμήθειας προβλέπεται να γίνουν τα εξής: Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού νέας γενιάς (αντλητικό συγκρότημα) υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης. Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων ρυθμιστών στροφών (VFD). Προμήθεια και εγκατάσταση αναλυτών ενέργειας με δυνατότητες δικτύωσης. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων ύδρευσης.

