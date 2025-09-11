Circular Cities Declaration: Η Καλαμάτα ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Πρωτοπόρες Πόλεις της Κυκλικής Οικονομίας

Στο δίκτυο Circular Cities Declaration εντάχθηκε επισήμως η Καλαμάτα, αποτελώντας τη δεύτερη ελληνική πόλη μετά τα Τρίκαλα που συμμετέχει στη σημαντική αυτή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις πόλεις.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η διάκριση αυτή αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Καλαμάτας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής «100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030», όπου η πόλη έχει ήδη λάβει το EU Mission Label και υλοποιεί το Συμβόλαιο Κλιματικής Ουδετερότητας (Climate City Contract).

Στην επίσημη ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας Circular Cities Declaration, η Καλαμάτα παρουσιάζεται ως παράδειγμα πόλης που επενδύει σε καινοτόμες λύσεις για τη μείωση αποβλήτων, την αξιοποίηση βιομάζας και οργανικών υλικών, την ανακύκλωση σε πολλαπλά ρεύματα, την παραγωγή κομπόστ, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών μέσα από προγράμματα επιβράβευσης, εκπαιδευτικές δράσεις και τοπικές συμφωνίες (Local Green Deals) με επιχειρήσεις και φορείς.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή μας στη Circular Cities Declaration αποτελεί ισχυρή αναγνώριση των προσπαθειών μας και ταυτόχρονα δέσμευση για ακόμα πιο φιλόδοξες δράσεις. Η Καλαμάτα χτίζει το μέλλον της με βάση την κυκλική οικονομία, την καινοτομία και τη συνεργασία, ώστε να αποτελέσει πρότυπο πράσινης ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Ευρώπη».

«Η ένταξη της Καλαμάτας στην Circular Cities Declaration δεν είναι απλώς μία τιμητική αναφορά. Αποτελεί μια στρατηγική συμμαχία που ενισχύει τη διεθνή δικτύωση της πόλης, δημιουργεί νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας, και επιβεβαιώνει ότι η Καλαμάτα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής μετάβασης προς ένα βιώσιμο και κλιματικά ουδέτερο μέλλον» παρατηρεί το γραφείο τύπου του Δήμου Καλαμάτας.