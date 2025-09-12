Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Δυσαρέσκεια για την πορεία του αγωγού Φ800 - Παράθυρο αισιοδοξίας έως το τέλος του έτους

Τη δυσαρέσκεια του για την εξέλιξη του έργου του νέου αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 εξέφρασε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος στο τελευταίο Δ.Σ., σημειώνοντας πως εκ μέρους του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ γίνονται όσα πρέπει προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα ολοκληρωθεί το έργο.

Ο ίδιος πάντως, άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο αισιοδοξίας για το πότε θα έρθει ξανά στην Καλαμάτα καράβι με σωλήνες, με τους επόμενους μήνες να είναι κρίσιμοι πάνω στο θέμα. «Δυστυχώς τα χρονοδιαγράμματα που έχουν δοθεί από τον ανάδοχο δεν έχουν τηρηθεί, επανακαθορίστηκαν, ωστόσο υπάρχει δέσμευση πως έχουν ξεπεραστεί οι δυσκολίες που είχαν ανακύψει» σημείωσε, τονίζοντας πως έχουν σταλεί οι σχετικές ειδοποιήσεις και ότι αν απαιτηθεί ο Δήμος θα προχωρήσει στη διαδικασία της έκπτωσης. Σε ό,τι αφορά την δεξαμενή στο Πήδημα, ανάφερε πως ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει και ότι μέσα στο 2025 θα είναι έτοιμη η μελέτη που θα αφορά τη σύνδεση των πηγών του Αγ. Φλώρου με τις πηγές του Πηδήματος.

Για τη μεταφορά της ΔΕΥΑΚ υπογράμμισε πως το θέμα έχει κλείσει ως προς την μετεγκατάστασή της στο κτήριο της Θουκυδίδου για τα επόμενα χρόνια, προσθέτοντας αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του νέου Δημαρχείου πως υφίσταται ο σχεδιασμός και ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα για την αξιοποίηση του χώρου στην πρώην Σχολή Νοσηλευτριών, ωστόσο περισσότερα θα γίνουν γνωστά όπως είπε όταν θα είναι έτοιμες οι προμελέτες που “τρέχουν”.

Στα παραπάνω, ο Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε σε γραπτές ερωτήσεις του επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρη Οικονομάκου, ενώ σε διευκρινιστική ερώτηση που έκανε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης για τον αγωγό Φ800 και αν έχει υπάρξει κάποια αλληλογραφία με την εταιρία για την εξέλιξη της μεταφοράς από την Κίνα, ο δήμαρχος Καλαμάτας, επικαλούμενος συνάντηση που έγινε με ανθρώπους της εταιρείας πριν ένα μήνα και τις απαντήσεις που έλαβε, σημείωσε πως μέχρι τέλος του χρόνου οι σωληνώσεις θα είναι στην Καλαμάτα και θα ξεκινήσουν εργασίες με δύο συνεργεία.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα του πως θα υλοποιηθεί το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί, υπογραμμίζοντας πως μια διαδικασία έκπτωσης είναι χρονοβόρα, με τις νομοθεσίες σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι απέναντι στους Δήμους. Νωρίτερα, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς παρατήρησε πως ο Θανάσης Βασιλόπουλος έδωσε απαντήσεις δίχως να αναφερθεί στις ερωτήσεις, κάτι που ο τελευταίος παραδέχτηκε.