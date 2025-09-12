Δίχασε το seatrac στο “Filoxenia” - Ερώτηση Κανάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα κάγκελα στο πάρκινγκ

Στο μικροσκόπιο του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκε η πρόσβαση των ΑμεΑ στο seatrac του “Filoxenia”, με αφορμή τα κάγκελα που τοποθετήθηκαν γύρω από τον χώρο στάθμευσης που περιλαμβάνει και τις μπλε θέσεις για το σκοπό αυτό.

Δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας εξέφρασαν ενστάσεις για τη νομιμότητα της κατασκευής, την αισθητική της αλλά και την ταλαιπωρία των πολιτών που αναγκάζονται να ζητούν άδεια για να κάνουν χρήση δημοτικών δομών.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης παρατήρησε πως στο χώρο στάθμευσης που βρίσκονται οι θέσεις ΑμεΑ στο ύψος του seatrac τοποθετήθηκαν κάποια κάγκελα, τονίζοντας σχετικά με τα περιφράγματα πως η νομοθεσία απαγορεύει την τοποθέτηση τέτοιων κατασκευών εντός της απόστασης 100 μέτρων από τη θάλασσα. Παρόλο που είναι ιδιωτικός χώρος, ο ίδιος αναρωτήθηκε αν μπορεί να είναι κλειστή η πρόσβαση σε άτομα που χρησιμοποιούν το seatrac και θέλουν να σταθμεύσουν. Παράλληλα, σχολίασε πως κατά μήκος του νότιου τμήματος της Ναυαρίνου δεν υπάρχει αντίστοιχη κατασκευή, υπογραμμίζοντας πως είναι αντιαισθητική.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς ο οποίος έχει αναφερθεί κατά το παρελθόν πάνω στο ζήτημα, εστίασε στις χημικές τουαλέτες τις οποίες συντηρεί από τη μια ο Δήμος αλλά βρίσκονται εντός ιδιωτικού χώρου. Για τις θέσεις ΑμεΑ σχολίασε πως για να τις προσεγγίζουν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πάρουν την άδεια του φύλακα, εφόσον είναι εκεί, παρατηρώντας πως η κατασκευή δεν πρέπει να βρίσκεται στο συγκεκριμένο ύψος. «Πρέπει να βρεθεί λύση, και όχι ο πολίτης να είναι αναγκασμένος να παίρνει τηλέφωνο τον ιδιώτη να του ανοίξει για να κάνει χρήση σε μια δομή του Δήμου» πρόσθεσε.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης υπενθύμισε πως το συγκεκριμένο seatrac μπήκε πριν λίγα χρόνια, συνεισφέροντας οικονομικά δύο επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών το “Filoxenia”. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν μπήκε κάποιος όρος από τους ανθρώπους του χώρου, τονίζοντας πως βρίσκεται φύλακας εκεί επί 24ωρου βάσεως, ελέγχοντας την κάρτα ΑμεΑ του οδηγού που θέλει να προσεγγίζει τις θέσεις στάθμευσης. O κ. Λαζαρίδης παρατήρησε πως αυτή η διαδικασία βοηθάει ώστε να μην παρκάρουν παράνομα άλλοι οδηγοί στις συγκεκριμένες θέσεις, υπογραμμίζοντας ο Δημήτρης Φαββατάς πως δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση επειδή ο χώρος είναι ιδιωτικός. Κλείνοντας, ο Γιώργος Λαζαρίδης ανέφερε πως έγινε προσπάθεια με τις τεχνικές υπηρεσίες να βρεθεί λύση με το απέναντι δημόσιο πάρκινγκ, με την επικίνδυνη στροφή όμως να παίζει το δικό της ρόλο. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας διάβασης λίγα μέτρα πιο πάνω, ώστε να γίνεται πιο ομαλά η μετακίνηση ατόμων με αναπηρία.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης σχολίασε πως όταν εγκαταστάθηκαν οι χημικές τουαλέτες και το seatrac, το “Filoxenia” ήταν ανοιχτό, χωρίς μπάρα, ενώ ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης δεσμεύτηκε να απαντήσει αναλυτικά στο επόμενο Δ.Σ.