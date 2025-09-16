Λύνεται το πρόβλημα υδροδότησης στον Πύργο Τριφυλίας

Να αποφεύγουν την κατανάλωση νερού από το δίκτυο μέχρι σήμερα το μεσημέρι, καλεί τους κατοίκους του Πύργου Τριφυλίας η ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Το πρόβλημα με την υδροδότηση στο Πύργο έχει προκληθεί από το Σάββατο. Αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα το μεσημέρι και από το απόγευμα να αποκατασταθεί η υδροδότηση του χωριού.

Σε σχετική χθεσινή ενημέρωση από τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας σημειωνόταν ότι λόγω της ανάγκης για επιπλέον επισκευές στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του πιεστικού συγκροτήματος (πιλαρ Λαγού), η επισκευή της βλάβης προβλέπεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη το μεσημέρι.

Για την κάλυψη βασικών αναγκών, χθες θα γινόταν τροφοδοσία των δεξαμενών με υδροφόρα οχήματα. Για το λόγο αυτό, το νερό στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Πύργου δε θα είναι κατάλληλο για πόση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για λοιπές οικιακές ανάγκες. Από σήμερα Τρίτη και ώρα 5 μ.μ. η κατανάλωση νερού θα μπορεί να γίνει κανονικά.

