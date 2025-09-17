Προχωρά ικανοποιητικά η ανάπλαση της Σιδηροδρομικού Σταθμού

Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης στο πλαίσιο υλοποίησης του μεγάλου έργου των αστικών αναπλάσεων στον κεντρικό ιστό της πόλης, οι οποίες ξεκίνησαν στο συγκεκριμένο τμήμα στις 3 Σεπτεμβρίου. Αυτές περιλαμβάνουν αποξήλωση του οδοστρώματος, προκειμένου να τοποθετηθούν ψυχροί κυβόλιθοι, ένα μοτίβο που ακολουθείται σε όλες τις αστικές αναπλάσεις του κέντρου. Στο εν λόγω τμήμα είχαν προηγηθεί εργασίες στα υπόγεια δίκτυα, με ενίσχυση του δικτύου των ομβρίων και αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Μέχρι χθες τα συνεργεία έφτασαν στην κεντρική πλατεία, στο ύψος του “Hondos Center”, σημειώνοντας στην «Ε» ο εργολάβος Παναγιώτης Μπατσικούρας πως η πορεία του έργου από την στροφή της οδού Γιατράκου και μετά θα εξαρτηθεί από την πρόσβαση των φορτηγών στην περιοχή. Ο ίδιος εξήγησε πως είτε οι εργασίες θα συνεχίσουν ευθεία μέχρι τη Νέδοντος, είτε τα συνεργεία θα μετακινηθούν προς την Χρυσάνθου Παγώνη, έτσι ώστε να κλείνει ένα – ένα κομμάτι τμηματικά. Ο κ. Μπατσικούρας στάθηκε επίσης στους πεζούς και στην προσοχή που πρέπει να δείχνουν στα σημεία που πραγματοποιούνται εργασίες, παρατηρώντας πως αρκετοί εισχωρούν ασυναίσθητα σε περιφραγμένα κομμάτια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε ερώτηση της “Ε” για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην Γιατράκου, ο ίδιος πληροφόρησε πως θα χρειαστεί σίγουρα όλος ο Σεπτέμβριος, δεδομένου πως οι εργάτες δεν γνωρίζουν κάθε φορά τί θα συναντήσουν ακριβώς κάτω από το οδόστρωμα. «Αν οι οπτικές ίνες ήταν στο κατάλληλο ύψος, το έργο θα πήγαινε σαφώς πιο γρήγορα» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως ενισχύθηκε το δίκτυο ομβρίων στο ύψος της οδού Μητροπέτροβα και της οδού Αντωνοπούλου, με το πλάνο να είναι ανοιχτό για τη δημιουργία ενός ακόμα φρεατίου στη στροφή της Σιδηροδρομικού Σταθμού. «Λαμβάνουμε υπόψη την εξυπηρέτηση του κόσμου αλλά και την πρόσβαση στο κέντρο, γι’ αυτό και φτιάχνουμε το ένα πεζοδρόμιο, μετά εστιάζουμε στο δρόμο και ακολουθεί το άλλο πεζοδρόμιο» κατέληξε.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Μετά την περάτωση της ανάπλασης των προαναφερόμενων οδών, σειρά θα πάρουν κι άλλοι δρόμοι του κέντρου της Καλαμάτας και ειδικότερα το σύμπλεγμα των οδών μεταξύ του δημοτικού Parking και της κεντρικής πλατείας, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό τους και τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με έμφαση στην κίνηση των πεζών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες πολιτών, καθώς και στην χρήση βιοκλιματικών υλικών. Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας». Εχει προϋπολογισμό 6.877.080 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τ.Αν.