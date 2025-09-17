ΔΕΥΑΚ: Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης τμημάτων δικτύου ύδρευσης

Εργασίες για την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης θα εκτελεστούν στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Σίδερης Καλαμάτας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της πόλης μεταξύ των οδών Καλλιπάτειρας, Παλαιολόγου, Σπάρτης (εθνική οδός) και Π. Κουρούπη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - Γ Φάση».

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, οι εργασίες θα εκκινήσουν την Πέμπτη 18/9 από την διασταύρωση της οδού Αίπειας (1η παρ. Αγίας Παρασκευής) με την εθνική οδό Σπάρτης.

Για το παραπάνω διάστημα θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω παράπλευρων οδών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση. «Με γνώμονα την οδική ασφάλεια, παρακαλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη» τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.