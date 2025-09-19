Καλαμάτα: Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Αθληση για Ολους» στο Κολυμβητήριο

Ξεκίνησε και πάλι την περασμένη Δευτέρα το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Το πρόγραμμα την περσινή χρονιά γνώρισε θερμή ανταπόκριση από πολίτες όλων των ηλικιών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον είναι έντονο, με τις εγγραφές να έχουν ξεπεράσει τις 30.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, δόθηκε η δυνατότητα καθημερινών προπονήσεων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένης γυμνάστριας και την παρουσία ναυαγοσώστη, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το νερό, απολαμβάνοντας όλα τα οφέλη που προσφέρει η κολύμβηση στην υγεία και την ευεξία. Ζητούμενο ωστόσο όπως τονίζουν αρκετοί συμμετέχοντες είναι να περιοριστεί χρονικά η διακοπή της λειτουργίας προς το τέλος του καλοκαιριού, και οι όποιες εργασίες να γίνονται με πιο εντατικούς ρυθμούς.

Οι ώρες λειτουργίας (φθινοπωρινό ωράριο) έχουν οριστεί ως εξής: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη: 9 π.μ. – 4 μ.μ., Τρίτη: 2 μ.μ. – 4 μ.μ. & 9 μ.μ. – 10 μ.μ., Παρασκευή: 2 μ.μ. – 4 μ.μ..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, απαραίτητη είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης που να πιστοποιεί ότι ο αθλούμενος είναι υγιής και μπορεί να αθληθεί: Α) Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο και δερματολόγο ή Β) Ιατρική βεβαίωση από γιατρό γενικής ιατρικής, στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι ο συμμετέχων είναι και δερματολογικά εξετασμένος. Οι ιατρικές βεβαιώσεις έχουν ισχύ 1 έτους. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 27210-29717 (9 π.μ.-1 μ.μ. & 2.30 μ.μ.-8 μ.μ.).