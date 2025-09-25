Δήμος Μεσσήνης: Αποχώρησε η μειοψηφία καθώς παραμένει χωρίς γραφείο

Αποχώρησε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, η παράταξη της μειοψηφίας, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της που ο δήμαρχος συνεχίζει να αδιαφορεί και να μην της παραχωρεί γραφείο, για να ασκεί τον αντιπολιτευτικό της ρόλο.

Η αποχώρηση έγινε αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του δημάρχου κι ενώ ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος πήρε τον λόγο, αναγνωρίζοντας πως ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου που επέβαλε το υπουργείο και αποδέχθηκε η δημοτική αρχή, “δεν επιτρέπει και να βάλουμε θέματα”.

Δεν πρόλαβε να συνεχίσει και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης τον διέκοψε και δεν τον άφηνε να μιλήσει, λέγοντας “δεν έχετε δικαίωμα, δεν προβλέπεται”.

Στην επιμονή του κ. Γεωργακόπουλου να μιλήσει και να εξηγήσει, γιατί παρεμβαίνει, ο πρόεδρος δεν του επέτρεπε, επιπλήττοντάς τον “σας είπα να τηρείτε την τάξη”, ίσα που πρόλαβε να πει και να ακουστεί “η αντιπολίτευση δεν έχει γραφείο, αποχωρούμε. Δεν μας δίνετε ένα λεπτό’.

Να υπενθυμίσουμε ότι η μειοψηφία έχει αποχωρήσει, διαμαρτυρόμενη για τη μη παραχώρηση γραφείου, άλλες δύο φορές, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024, ενώ φέτος οι δύο προηγούμενες αποχωρήσεις της σχετίζονταν με την εμμονή της δημοτικής αρχής να εφαρμόσει τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του υπουργείου και να αποκλείσει τη μειοψηφία και από τη δυνατότητα να θέτει ερωτήσεις και να ασκεί έλεγχο στις τακτικές συνεδριάσεις.

Στην αρχή της χθεσινής συνεδρίασης ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος ανακοίνωσε:

α) Τη θέσπιση αργίας στη Μεσσήνη την 20η Σεπτεμβρίου, ημέρα υποδοχής της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας. β) Την ολοκλήρωση της παρέμβασης στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βαλύρας, με την ενεργειακή αναβάθμιση και τα εγκαίνια που θα γίνουν την άλλη Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι. γ) Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μεσσήνης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Πύλου – Νέστορος για την πολυπόθητηση βελτίωση του δρόμου Νέα Κορώνη – Χωματερό. δ) Την ένταξη του έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας Πεταλιδίου στο πρόγραμμα της Περιφέρειας “Πελοπόννησος 2021 – 2027”, με ποσό 5.650.000 ευρώ, που προβλέπει 2 προβόλους και 7 κυματοθραύστες.

Γ.Σ.