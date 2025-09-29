Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Διαγωνισμός για τον καθαρισμό οδικού δικτύου

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάρτα καυσαερίων, καθώς και ορισμός υπολόγου. Λήψη απόφασης σχετικά με υποβιβασμό κρασπέδου για την αδειοδότηση εισόδου-εξόδου σε επιχείρηση στο Κοπανάκι. Τροποποίηση της αρ. 278/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, μόνο ως προς το χρονικό διάστημα έναρξης αυτής και συγκεκριμένα έγκριση πρακτικής άσκησης ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) τριών ατόμων στον δήμο μας με ημερομηνία έναρξης αυτής την 15η/10/2025. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Τριφυλίας». Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για «Προμήθεια πάνινων τσαντών στο πλαίσιο φιλοξενίας του διεθνούς αγώνας ακριβείας (Regularity)». Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού στη δίκη που έχει ανοιγεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας ύστερα από άσκηση αγωγής κατοίκου Φιλιατρών κατά του Δήμου Τριφυλίας σε εφαρμογή του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για «Διοργάνωση προπονητικής ημερίδας στίβου για παιδιά και αγώνα δρόμου εντός σταδίου». Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για «Μετακίνηση της χορωδίας της Δημοτικής Πολυφωνικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας στην Πάτρα». Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Αγίου Αθανασίου στην Τ.Κ. Φιλιατρών καθώς και ορισμός υπολόγου.

