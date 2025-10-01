Ικανοποίηση για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής στην Καλαμάτα

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Βασιλόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πρόκειται για ένα έργο – σταθμό όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο, καθώς θέτει τις βάσεις για την επιστημονική παρακολούθηση, κατανόηση και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ενός από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας. Το έργο της Περιφέρειας έχει προϋπολογισμό 4.995.280 ευρώ και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, για την αποφασιστικότητά του και την έμπρακτη δέσμευσή του να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου με επίκεντρο την Καλαμάτα. Η συνεργασία μας για την προώθηση πολιτικών ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης είναι διαρκής, γόνιμη και αποδεικνύει πως όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν λάβουμε υπόψη ότι η Καλαμάτα είναι μέλος της ευρωπαϊκής αποστολής των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030. Το έργο αυτό θα ενισχύσει καθοριστικά την πορεία μας προς έναν πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο αστικό ιστό, προσφέροντας στους πολίτες και τους επισκέπτες έναν χώρο γνώσης, εμπειρίας και ευαισθητοποίησης για τις προκλήσεις του αύριο. Με το Παρατηρητήριο, η Καλαμάτα κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς το μέλλον, δείχνοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για έναν κόσμο πιο βιώσιμο και φιλικό προς τις επόμενες γενιές».