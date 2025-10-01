Λεβεντάκης με Καλομοίρη: “Δεν θα δεχτούμε υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας”

Δεν πρόκειται να δεχθούν καμία πιθανή υποβάθμιση του νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Αντίθετα, θέλουν περαιτέρω αναβάθμιση του. Τα παραπάνω τονίστηκαν από το Δήμαρχο Τριφυλίας Γεώργιο Λεβεντάκη και την διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δημητρούλα Καλομοίρη, σε χθεσινή τους συνάντηση.

Ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του βρέθηκαν χθες στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας μετά την έντονη ανησυχία που επικρατεί στην περιοχή για υποβάθμιση του Νοσοκομείου, μέσα από τη δημιουργία νέου ενιαίου οργανισμού λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Επισημάνθηκε επίσης πως στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, θα παρθεί σχετική απόφαση, που θα αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του, με το ισχύον οργανόγραμμα.

Σχετικά με την χθεσινή επίσκεψη του κ. Λεβεντάκη σημειώνεται από το γραφείο του: «Τις τελευταίες μέρες, μέσα από κάποια δημοσιεύματα, υπάρχει έντονη η φημολογία, για ενδεχόμενη υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Ο δήμαρχος Τριφυλίας, κ. Γεώργιος Λεβεντάκης, μαζί με συνεργάτες του, επισκέφθηκαν την διοικήτρια της εν λόγω Νοσηλευτικής Μονάδας, κ. Δημητρούλα Καλομοίρη, προκειμένου να ενημερωθούν, γύρω από το φλέγον αυτό ζήτημα. Αφού άκουσαν τις θέσεις της, σχετικά με την λειτουργία του νοσοκομείου, της τόνισαν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν, σε καμία περίπτωση, πιθανή υποβάθμιση της λειτουργίας του, αλλά αυτό που ως Δήμος Τριφυλίας, θέλουν και επιζητούν, είναι η περαιτέρω αναβάθμισή του, έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώνει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον σκοπό του, καθώς εξυπηρετεί αρκετές χιλιάδες κόσμου, ετησίως, καλύπτοντας όλη την ευρύτερη περιοχή του δήμου και όχι μόνο.

Η κ. Καλομοίρη, τους επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και ο δήμαρχος Τριφυλίας της μετέφερε την ανησυχία του κόσμου και τον αντίκτυπο που θα έχει, τόσο ως προς αυτές (υπηρεσίες υγείας), όσο και προς τους πολίτες, η πιθανή υποβάθμισή του.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως η αγάπη στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, διαχρονικά, αποδεικνύεται και από τις δωρεές, που έχουν γίνει προς αυτό, για την στήριξή του.

Τέλος, εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους στην κ. Καλομοίρη και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, γνωρίζοντάς τους πως στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, θα παρθεί σχετική απόφαση, που θα αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του, με το ισχύον οργανόγραμμα αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, θα είναι σε συνεχή επαγρύπνηση, έτσι ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και να μη συμβεί κάτι αντίθετο από αυτό».

Κ.Μπ.