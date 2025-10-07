Κοινότητα Κυπαρισσίας: “Ζήτημα ζωτικής σημασίας η διατήρηση ισχυρού νοσοκομείου”

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας έχει ως εξής: «Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στον Τύπο πληροφορίες που αφορούν τη σύσταση νέων οργανισμών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας κατόπιν εντολής-οδηγίας του υπουργείου Υγείας προς τους διοικητές των νοσοκομείων, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αν και οι σχετικές ρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη λάβει την οριστική τους μορφή και είναι πιθανό να υποστούν τροποποιήσεις, είναι καθήκον όλων μας να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση. Η εφαρμογή των νέων οργανισμών συνεπάγεται την κατάργηση της λειτουργικής αυτοτέλειας υπηρεσιών, διευθύνσεων, τμημάτων και κλινικών. Για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, το οποίο είναι διασυνδεόμενο με το Νοσοκομείο της Καλαμάτας, η αλλαγή

αυτή ισοδυναμεί με περαιτέρω υποβάθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, τα αρνητικά σημεία για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας είναι: Μετακινήσεις προσωπικού προς το Νοσοκομείο Καλαμάτας, με άμεσο αντίκτυπο στη στελέχωση τμημάτων και κλινικών της Κυπαρισσίας. Περιορισμός παρεχόμενων υπηρεσιών και κίνδυνος μείωσης της ποιότητας φροντίδας υγείας στους κατοίκους της περιοχής. Υποβάθμιση του ρόλου του Νοσοκομείου σε δευτερεύουσα μονάδα υποστηρικτικού χαρακτήρα, παρά τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού της Τριφυλίας. Ας μην ξεχνάμε το σημαντικότερο: Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών από Ζαχάρω έως Πύλο και απέχει 70 χλμ. από της Καλαμάτας και 55 χλμ. από του Πύργου.

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να υπάρξει άμεση και συντονισμένη δράση, ώστε να διασφαλιστεί ο ρόλος και η λειτουργία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Προτεινόμενοι τρόποι δράσης:

1. Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις πιθανές συνέπειες, ώστε να υπάρχει συλλογική ευαισθητοποίηση.

2. Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις στο υπουργείο Υγείας.

3. Συνεργασία και στήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη Ν.Μ. Κυπαρισσίας.

4. Πρωτοβουλίες διαλόγου με τους βουλευτές της Μεσσηνίας, για την προώθηση κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων.

5. Δημόσιες παρεμβάσεις και ανακοινώσεις, που θα αναδεικνύουν τον κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης και θα ενισχύουν την πίεση προς την Πολιτεία.

Η διατήρηση ενός ισχυρού και λειτουργικού νοσοκομείου στην Κυπαρισσία αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία στην Τριφυλία και δεν μπορεί να αφεθεί στη λογική της «διοικητικής ενοποίησης», που στερεί πόρους και υπηρεσίες από την τοπική κοινωνία. Είναι απαραίτητο οι αρμόδιοι φορείς και τα όργανα λήψης αποφάσεων να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας, των εργαζομένων και των θεσμικών εκπροσώπων. Η υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αριθμός, αλλά ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα που αφορά κάθε πολίτη».

Κ.Μπ.