Καλαμάτα: Προσωρινή διακοπή νερού την Κυριακή - Προγραμματισμένη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης

Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας και τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και περί ώρας 22:00 έως τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου και περί ώρας 04:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού.