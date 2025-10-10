eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 14:11

Καλαμάτα: Προσωρινή διακοπή νερού την Κυριακή - Προγραμματισμένη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας και τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και περί ώρας 22:00 έως τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου και περί ώρας 04:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού.

Η διακοπή θα γίνει λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από της πηγές Πηδήματος καθώς και σε αντλιοστάσια του Συνδέσμου Ύδρευσης.

Κατηγορία Δήμοι
