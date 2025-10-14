Δήμος Καλαμάτας: Σημαντική αύξηση εσόδων και το Σεπτέμβριο

Σημαντική αύξηση στα έσοδα του Δήμου Καλαμάτας καταγράφεται τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που εγκρίθηκαν -κατά πλειοψηφία- στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ενημέρωσε πως στον τομέα τον εσόδων καταγράφεται αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους κατά 3.922.000 ευρώ και σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά 5.263.000 ευρώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα, η ίδια πληροφόρησε πως έχουν φτάσει στο 30% (τιμολογηθέντα) και στο 22% (πληρωθέντα). Η κα Κουμάντου έκανε λόγο για πολύ σημαντικές αυξήσεις, παρατηρώντας πρόοδο στις τεχνικές υπηρεσίες και στην οικονομική.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης καταψήφισε την εισήγηση, εξηγώντας πως πρόκειται για μια τακτική που εστιάζει μεταξύ άλλων στην πίεση προς την δημοτική αρχή ώστε να έχει καλύτερες επιδόσεις.

Τα νούμερα αυτά ήρθαν ως συνέχεια της αύξησης των εσόδων στο Δήμο Καλαμάτας το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, με τον απολογισμό του οικονομικού έτους- συγκεντρωτικά- να αναμένεται με ενδιαφέρον ως προς την αξιοποίηση μέρους των εσόδων προς τις υποδομές της πόλης.