Συνεχίζεται η αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτα

Σε εξέλιξη το σημαντικό έργο της γ’ φάσης της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Καλαμάτας, που υλοποιείται με εργολαβία της ΔΕΥΑΚ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την επιχείρηση, παρεμβάσεις εξελίσσονται στο Νησάκι, στο δυτικό τμήμα της οδού Θεμιστοκλέους μεταξύ Δημοσθένους και Μακεδονίας. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εργασίες σε τμήματα των οδών Μακεδονίας, Νέδοντος, Ξενοφώντος και Ύδρας.

Για το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται εργασίες, έχουν τεθεί σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν εγκριθεί από ο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούν αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο τμήμα που γίνονται εργασίες.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης, καθώς αντικαθιστά παλαιούς αγωγούς με νέους, μειώνει την πιθανότητα βλαβών και εξασφαλίζει την παροχή ακόμα καλύτερης ποιότητας νερού.

Το έργο “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - γ’ φάση”, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”.