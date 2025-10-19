Δήμος Καλαμάτας: Μεγάλες εκκρεμότητες στην κοινωνική φροντίδα παρά τις υποσχέσεις

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, δηλαδή άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το ΚΗΦΗ, να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής. Και ανακοινώνει ότι τα εγκαίνια του Κέντρου θα πραγματοποιηθούν στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Ωστόσο, στις υποδομές κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας του Δήμου Καλαμάτας υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες. Αφορούν τη δημιουργία του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, τη λειτουργία των Δημοτικών Υπνωτηρίων που εγκαινιάστηκαν πανηγυρικά, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν λειτουργήσει και τα Δημοτικά Πλυντήρια, που έμειναν στα λόγια και τις υποσχέσεις.

Ειδικότερα, η δημιουργία του ΚΔΗΦ Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στην πρώην Ιερατική Σχολή, στην οδό Αγίου Γεωργίου, που είχε ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα με το ΚΗΦΗ, εγκαταλείφθηκε, λόγω μελετητικών και προβλημάτων στο κτήριο κι εντάχθηκε στο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τον Δεκέμβριο του 2024 ανακοινώθηκε ότι αρκετά έργα από το πρώτο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, που δεν υλοποιήθηκαν, έμειναν στη μέση ή δεν ξεκίνησαν καν, περιελήφθησαν στη νέα Στρατηγική της ΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας.

Πρόκειται για την ΣΒΑΑ της περιόδου 2021-2027, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Πελοπόννησος” 2021-2027, προϋπολογισμού συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.985.882 ευρώ.

Από το προαναφερόμενο ποσό περίπου τα μισά, 5 εκ. ευρώ, θα διατεθούν, προκειμένου να προχωρήσουν σημαντικά έργα, όπως η ανάπλαση της Αναγνωσταρά και της πλατείας 23ης Μαρτίου, η ενεργειακή αναβάθμιση του κινηματογράφου “Ηλέκτρα”, που δεν υλοποιήθηκαν, όπως αναμενόταν από το προηγούμενο πρόγραμμα. Μεταξύ αυτών, η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΚΔΗΦ).

Στις αρχές Ιουλίου του 2023 ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είχε ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι “το κτήριο έχει τεράστια προβλήματα που δεν τα είχαν υπολογίσει. Αλλαξε και η νομοθεσία και οι δήμοι δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δράσεις, τέτοιες δομές. Στατικά έγιναν νέες μελέτες. Τώρα δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Θα πάει γέφυρα στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο και θα διεκδικήσουμε και 3 χρόνια μισθοδοσίες για να λειτουργεί”.

ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Οσον αφορά τα Δημοτικά Υπνωτήρια, στο Δυτικό Κέντρο, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, από τις 3 Νοεμβρίου του 2021 που εγκαινιάστηκαν, δεν έχουν λειτουργήσει κανονικά. Δεν έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, για να εξυπηρετήσουν κόσμο που έχει ανάγκη, όπως είχε σχεδιαστεί από τη δημοτική αρχή. Ξεκίνησαν να λειτουργούν σε έκτακτες κι επείγουσες περιπτώσεις με αποφάσεις δημάρχου κι έχουν εξυπηρετήσει για λίγες μέρες, μέχρι 10 μέρες το πολύ (έτσι προβλέπεται) συμπολίτες μας που έχασαν τη στέγη τους από πυρκαγιά, άστεγους συνανθρώπους μας και πρόσφυγες.

Η αιτία της μη λειτουργίας των Δημοτικών Υπνωτηρίων είναι ότι δεν έχουν χώρο Διοίκησης και γι’ αυτό τον λόγο δεν μπορούν να πάρουν άδεια λειτουργίας. Και η αιτία αυτή παραμένει.

Και όπως έχουμε σημειώσει και στο παρελθόν, χώρο διοίκησης δεν είχαν και όταν εγκαινιάστηκαν με πανηγυρικό τρόπο. Ο σχεδιασμός ήταν ο χώρος αυτός να δημιουργηθεί σε γειτονικό οικίσκο στη ΒΔ πλευρά του Δυτικού Κέντρου. Ομως, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, στον οικίσκο αυτό υπάρχει αποθήκη με υλικά ερασιτεχνικού πολιτιστικού συλλόγου. Τέσσερα χρόνια μετά τα εγκαίνια δεν έχει βρεθεί ο τρόπος ο οικίσκος να απελευθερωθεί και να διαμορφωθεί ο χώρος Διοίκησης, που θα περιλαμβάνει κι ένα κρεβάτι για βραχεία εξυπηρέτηση.

Σε νέα επίσκεψή μας στον χώρο διαπιστώσαμε ότι στο ένα τμήμα των Δημοτικών Υπνωτηρίων εξακολουθούν να μένουν άνθρωποι. Οπως έχουμε πληροφορηθεί, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει ανάγκη στέγασης, το οποίο πήγε για λίγες ημέρες, στα τέλη του 2023!

Τα Δημοτικά Υπνωτήρια σχεδιάστηκαν για να λειτουγούν με χαρακτηριστικά μεταβατικής - προσωρινής φιλοξενίας. Απευθύνονται σε άτομα που στεγάζονται - κοιμούνται σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους και οι οποίοι δεν έχουν άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο να απευθυνθούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση βραχυπρόθεσμη στέγασή τους. Εχουν δυνατότητα προσωρινής νυχτερινής φιλοξενίας έως και 16 ατόμων.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι στα εγκαίνια των Υπνωτηρίων είχε δοθεί υπόσχεση για τη δημιουργία Δημοτικών Πλυντηρίων, που ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είχε βεβαιώσει πως ο Δήμος θα συνεχίσει με τέτοιες δράσεις, όπως τα Δημοτικά Πλυντήρια, το ΚΔΗΦ, το ΚΗΦΗ, το παράρτημα Ρομά και το όχημα για το ΚΔΑΠμεΑ. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης είχε πληροφορήσει ότι το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσουν και τα Δημοτικά Πλυντήρια.