Καλαμάτα: Tην Παρασκευή τα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας, στην οδό Θουκυδίδου 2 και Καμβύση.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής, έως τις 31 Οκτωβρίου. Ο Δήμος Καλαμάτας ενεργώντας ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, προσκαλεί άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Καλαμάτας, να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής.

Η αίτηση συμμετοχής θα υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας ή ηλεκτρονικά στο email: protokolo@kalamata.gr, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Έμμεσα ωφελούμενοι (φροντιστές)

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Εκκαθαριστικό σημείωνα (τελευταίο).

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

ε) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφάλισης ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

στ) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο του δελτίου ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες ΔΥΠΑ. Εάν ο/η έμμεσα ωφελούμενος/η λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένει άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης της ΔΥΠΑ.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη δομή κι ότι αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση του, για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και του Ν. 4624/2019 με τον οποίο θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής του ως άνω Γενικού Κανονισμού.

Άμεσα ωφελούμενοι

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Εκκαθαριστικό σημείωμα (τελευταίο).

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει ότι ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά). Αντίγραφο βεβαίωσης αναπηρίας (εάν υπάρχει).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Τα αξιολογούμενα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των ωφελουμένων της δομής είναι η κατάσταση της υγείας του άμεσα ωφελούμενου, το εισόδημα και η οικογενειακή του κατάσταση.

Η μοριοδότηση των κριτηρίων, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (60%) 1. Οικογενειακό εισόδημα Κάτω από το όριο της φτώχειας 15 Πάνω από το όριο της φτώχειας 10 2. Οικογενειακή Κατάσταση ΑμεΑ ή άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ (για τα Κέντρα Διημέρευσης/Λοιπά Κέντρα, δεν υπολογίζεται ως ΑμεΑ ο άμεσα ωφελούμενος για τον οποίο γίνεται η αίτηση) 10 Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι 5 Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών 5 3. Εργασιακή Κατάσταση

Άνεργος 15 Εργαζόμενος/η 5 Εργαζόμενος/η με σύμβαση μερικής απασχόλησης 8 Εργαζόμενος/η με σύμβαση ορισμένου χρόνου 7 ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (40%) 1. Εισόδημα Κάτω από το όριο της φτώχειας 15 Πάνω από το όριο της φτώχειας 10 2. Οικογενειακή Κατάσταση Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η 5 3. Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 4 Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 6 Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 10

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα, οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο για το έτος 2024 ορίζεται σε 6.510,00€ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά.

Το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα της οικογένειας προκύπτει μετά τη διαίρεση του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος με το ισοδύναμο μέγεθος της οικογένειας. Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 14 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από τον διοικητικό υπάλληλο του Κ.Η.ΦΗ., σε συνεργασία με τον/ην υπεύθυνο/η της δομής και ακολουθεί η επιλογή τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Ο Δήμος Καλαμάτας, βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια τους επιλέγει με βάση τον αριθμό της δυναμικότητας της δομής (εικοσιπέντε 25 ωφελούμενοι, ανά βάρδια).

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση του, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Καλαμάτας.

Ο αριθμός των ωφελουμένων και τον επιλαχόντων θα γίνει με μοριοδότηση. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 27210 95655.

Βρείτε την αίτηση στο kalamata.gr.