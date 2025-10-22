Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο Ναυμαχίας του Ναβαρίνου

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, το λιμάνι της Πύλου γέμισε με φως και ιστορία, τιμώντας την ιστορική Ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827.

Τη φετινή χρονιά, ο Δήμος τίμησε το σημαντικό αυτό ιστορικό γεγονός με έναν καινοτόμο τρόπο, συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογία, μέσα από ένα εντυπωσιακό, τεχνολογικά φαντασμαγορικό θέαμα, που καθήλωσε το κοινό, σε συνεργασία με την εταιρεία DRNS.

O ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου συνόδευσε με τη συγκινητική του αφήγηση τα ιστορικά γεγονότα, δίνοντας ζωή στη μνήμη και το μεγαλείο των ηρώων του Ναβαρίνου, ενώ η λυράρισσα Γεωργία Νταγάκη χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία με την ερμηνεία της.

Στον όρμο του Ναβαρίνου κατέπλευσαν παραδοσιακά σκάφη από τη Μήλο, συμβολίζοντας την ένωση των θαλασσινών δυνάμεων, τη σκηνική και καλλιτεχνική επιμέλεια είχε η εταιρεία “WHITE FOX”, που συντόνισε την παραγωγή και την αναβίωση, ενώ την επιμέλεια του μουσικού σχήματος είχε η “Artonica Production”.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν: Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πύλου “Νέστωρ”, Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας “Ο Αίολος”, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας “Αγία Τριάδα”, Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος “Παράδεισος Καλαμάτας”, Μουσικό Σχήμα “Polis Ensemble”, Σύνολο Κρουστών “Νταούλια Kroun”.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, σημαντική ήταν η συμμετοχή των τοπικών εταιριών με ταχύπλοα “Easy Wave”, “NS Boat” και ο Παναγιώτης Κυριακούλης, ως ιδιώτης σκάφους, που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης, προσφέροντας με προθυμία και επαγγελματισμό τις υπηρεσίες τους.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους μικρούς πρωταγωνιστές του Δήμου, που με ενθουσιασμό και περηφάνια έδωσαν το δικό τους μήνυμα στην αναπαράσταση. Ο εθελοντισμός τους αποδεικνύει

έμπρακτα ότι η νέα γενιά διαθέτει ψυχή, όραμα και βαθιά αγάπη για τον τόπο της.

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους χορηγούς της εκδήλωσης, που με την πολύτιμη υποστήριξή τους συνέβαλαν στην επιτυχία και την άρτια διεξαγωγής των

Ναυρινείων 2025. Οπως αναφέρει, “χωρίς τη δική τους συνδρομή, η αναπαράσταση της Ναυμαχίας δεν θα είχε την ίδια λάμψη και δυναμική”.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας σημείωσε: “Κάθε χρόνο, ο εορτασμός των Ναυαρινείων αποτελεί για όλους μας μια στιγμή τιμής, μνήμης και συγκίνησης.

Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που, με τη συνεργασία των ανθρώπων του Δήμου και όλων των δημιουργικών συντελεστών, καταφέρνουμε χρόνο με τον χρόνο να εξελισσόμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της ιστορικής αυτής εκδήλωσης.

Φέτος, με την εκφραστικότατη αφήγηση, τη μουσική, τα παραδοσιακά καράβια από τη Μήλο και τη δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας των drones, καταφέραμε να ενώσουμε το παρελθόν με το μέλλον· την ιστορία με την καινοτομία. Δημιουργήσαμε μια μοναδική εμπειρία, όπου η παράδοση συναντά τη δημιουργικότητα και ο σεβασμός στην κληρονομιά μας συνομιλεί με το

βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνέβαλαν γι’ αυτή τη μαγική βραδιά, που απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η Πύλος μπορεί να τιμά το παρελθόν της με τρόπο δυναμικό και ενωτικό”.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΦΡΕΓΑΤΑ “ΛΗΜΝΟΣ”

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Ναυαρινείων, ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Πύλου και πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Πύλου Παναγιώτη Νέστορα και τη γ.γ. του Δήμου Ιωάννα Κοσμοπούλου, επισκέφθηκαν τη φρεγάτα “Λήμνος”, η οποία έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Πύλου με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι του Δήμου είχαν τη χαρά να συνομιλήσουν με τον κυβερνήτη της φρεγάτας - αντιπλοίαρχο Γεώργιο Μηλιώνη Π.Ν. και με τον ύπαρχο της φρεγάτας. Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα υποδέχθηκαν θερμά την αντιπροσωπεία του Δήμου και τους ξενάγησαν στους χώρους του πλοίου, παρουσιάζοντας την ιστορία, τον εξοπλισμό και την αποστολή της φρεγάτας.

Ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Π. Καρβέλας ευχαρίστησε τον κυβερνήτη για τη φιλοξενία και δήλωσε: “Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση που υποδεχθήκαμε στο λιμάνι της Πύλου τη φρεγάτα

«Λήμνος», ένα πλοίο – σύμβολο της ισχύος και της παράδοσης του Πολεμικού μας Ναυτικού. Εκ μέρους όλων των δημοτών του Δήμου Πύλου - Νέστορος, εκφράζω τις θερμότερες ευχές μου

προς τον κυβερνήτη, τον ύπαρχο και όλο το πλήρωμα για καλά ταξίδια, πάντα με ασφάλεια και επιτυχίες. Το Πολεμικό μας Ναυτικό αποτελεί φάρο υπερηφάνειας για το έθνος και εγγυητή της ειρήνης και της ελευθερίας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο”.