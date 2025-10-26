Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων η Σπάρτη

Για το λόγο αυτό, βρέθηκε στην Λακωνική πρωτεύουσα, ο ευρωβουλευτής και μέλος της οικονομικής επιτροπής του ευρωπαικού κοινοβουλίου Γιώργος Αυτιάς. Στη συνάντηση που είχε ο ευρωβουλευτής με τον δήμαρχο της Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλο και με άλλους θεσμικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες, έγινε γνωστό, ότι, η Σπάρτη, θα ενταχθεί στο Ευρωπαικό Δίκτυο των Πόλεων.

Στις δηλώσεις του, ο ευρωβουλευτής διευκρίνισε ότι ” η Ευρώπη θέλει να φέρει τις πόλεις της Περιφέρειας στο κέντρο των αποφάσεων και αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Δήμαρχος, ο εκλεκτός Δήμαρχος Σπάρτης, θα μπορεί απευθείας να συζητάει με τις Βρυξέλλες για ποιο έργο θέλει, πως θέλει να το φτιάξει και πώς έγινε σε άλλες πόλεις της Ευρώπης αυτό το έργο. Μπορεί να επισκεφθεί τις πόλεις για να δει από κοντά πως υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο έργο . Πρόσθεσε, ότι ” η Ευρώπη δεν θέλει μεσάζοντες, αλλά θέλει απευθείας επαφή με τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη “.

Ο Γιώργος Αυτιάς, ενημέρωσε τον Μιχάλη Βακαλόπουλο, για τη δυνατότητα άντλησης τεχνογνωσίας, από τις πρακτικές των ευρωπαϊκών πόλεων και τη χρηματοδότηση τομέων, όπως ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός. ” Θα παραδώσω στον Δήμαρχο, ένα άλλο σχέδιο το οποίο έχει απευθείας χρηματοδότηση πολιτιστικών και αθλητικών θεμάτων και αυτό σημαίνει ότι η νεολαία και τα πολιτιστικά έχουν άλλη πλέον μεγάλη δυναμική ” είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αυτιάς και πρόσθεσε: ” Μπορείτε να στείλετε τους δικούς σας συμβούλους στις Βρυξέλλες και να δουν από κοντά όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την πόλη σας. Η Σπάρτη μπορεί να γίνει πρωταγωνίστρια σε αυτή την εξέλιξη γιατί μπορούμε να αναζητούμε, να διεκδικούμε και να κερδίσουμε τη μάχη “.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σπάρτης, ευχαρίστησε τον ευρωβουλευτή, ενώ αναφέρθηκε στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις και τη διαρκή επικοινωνία που είχε μαζί του , τονίζοντας ότι με την ένταξη της Σπάρτης στο δίκτυο των ευρωπαϊκών πόλεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ” συνέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανταλλαγή κοινών καλών πρακτικών και μέσα από κάθε επικοινωνία δίνεται η δυνατότητα να αντιγράψεις κάτι να ξεπεράσεις προβλήματα, αλλά και να μιλήσεις απευθείας για το θέμα των χρηματοδοτήσεων “.

Πηγή: www.ertnews.gr