Μελέτες για 3 γεωτρήσεις στον Δήμο Δυτικής Μάνης

Την ανάθεση σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία της εκπόνησης γεωλογικών μελετών, για την ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων σε τρεις περιοχές, προγραμματίζει ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Πρόκειται για γεωλογικές μελέτες στις θέσεις Κάτω Μέσα Ντολός της Κοινότητας Αγίου Νικολάου, Τσερατσέα της Κοινότητας Νεοχωρίου Λεύκτρου και Πολλιάνες, στα όρια των Κοινοτήτων Πλάτσας και Αγίου Νικολάου.

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Γιώργο Χιουρέα, για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή αιτήσεων α) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων β) άδεια χρήσης ύδατος μετά από άδεια εκτέλεσης έργου, για τις συγκεκριμένες δημοτικές, υδρευτικές γεωτρήσεις.

(Φωτογραφία αρχείου)