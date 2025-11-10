Smart City Expo 2025: Η Καλαμάτα στο επίκεντρο των έξυπνων και βιώσιμων πόλεων - Διπλή διεθνής διάκριση

Στο Smart City Expo World Congress 2025, τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση για τις έξυπνες, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου συμμετείχε ο Δήμος Καλαμάτας.

Η φετινή συμμετοχή ήταν διπλά τιμητική, καθώς η Καλαμάτα προσκλήθηκε από την Enterprise Greece και το Pleiades Innovation Ecosystem να παρουσιάσει το όραμα και τον στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης για μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη πόλη έως το 2030, καθώς και τις πρωτοβουλίες συνεργασίας και καινοτομίας που υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο του Ελληνικού Περιπτέρου Καινοτομίας.

Επίσης, κλήθηκε από το δίκτυο NetZeroCities / Eurocities προκειμένου να εκπροσωπήσει, μαζί με τις πόλεις Μιλάνο και Φλωρεντία, τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης (EU Mission Cities) στο διεθνές πάνελ με τίτλο “Cities at the Core of Europe’s NetZero Transition”.

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ, ο ίδιος παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Καλαμάτα μετατρέπει τις ευρωπαϊκές πολιτικές δεσμεύσεις για κλιματική ουδετερότητα σε απτά αποτελέσματα, εστιάζοντας: στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση του τοπικού οράματος, στην ενίσχυση της συνεργασίας με πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας, και στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως βασικό πυλώνα της πράσινης μετάβασης. Στο περιθώριο του συνεδρίου ο ίδιος έκανε επαφές με εταιρείες και φορείς για την εφαρμογή λύσεων στην πόλη της Καλαμάτας, όπως την EPS Global για την εφαρμογή αυτόνομων αισθητήρων καταγραφής της παράνομης στάθμευσης, την AVES Reality που σε συνδυασμό με την Infrared.city του Καλαματιανού αρχιτέκτονα Άγγελoυ Χρόνη που επίσης συμμετείχε πλήρως στις εργασίες του Expo, μπορούν να εφαρμοστούν στο ψηφιακό δίδυμο της Καλαμάτας που αναπτύσσει το Kalamata.Lab, αλλά και με το Maas Lab που εφαρμόζει στην Λεμεό το πρωτοποριακό WeeDRIVE για την μετακίνηση εφήβων και την ενημέρωση των γονιών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, συζητήθηκε η συμμετοχή της Καλαμάτας τους επερχόμενους μήνες στο διεθνές δίκτυο πόλεων ICLEI.

“ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΜΑΣ”

Ο κ. Παπαευσταθίου δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή της Καλαμάτας σε ένα τόσο σημαντικό παγκόσμιο φόρουμ αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών μας για μια πόλη που προσπαθεί να συνδυάσει την παράδοση με την καινοτομία, το περιβάλλον με την ανάπτυξη και την τεχνολογία με την κοινωνική συνοχή. Η Καλαμάτα δείχνει ότι οι ελληνικές πόλεις μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης μετάβασης και ευρωπαϊκής συνεργασίας».