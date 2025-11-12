“Πάσα” Βασιλόπουλου σε Πτωχό για το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας - Για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων αδειοδότησης (βίντεο)

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένονται εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο ερωτήσεων -μετά τις δηλώσεις του για το Κλειστό Προπονητήριο στο πρώην Πολυκλαδικό.

Ο ίδιος τόνισε πως οι διαδικασίες για τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στη “Μαύρη Θύελλα” να πληροί τις προδιαγραφές της Super League βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση των μελετών και τη συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας να αποτελούν τα επόμενα καθοριστικά βήματα. Ειδικότερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας ανέφερε πως έχουν γίνει οι συσκέψεις που πρέπει και ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των μελετών ώστε να βγει η ανάλογη πρόσκληση.

“Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός μας έχει διαβεβαιώσει πως τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα για τις παρεμβάσεις αυτές. Η Περιφέρεια θα φτιάξει το στέγαστρο και ότι άλλο χρειάζεται για την αδειοδότηση και ο Δήμος θα συντάξει την στατική μελέτη και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση” σχολίασε, τονίζοντας πως χρειάζεται να “τρέξουν” πιο γρήγορα οι όποιες ενέργειες. Ο ίδιος εκτίμησε πως μέσα στο Νοέμβριο θα υπάρξουν εξελίξεις για το θέμα, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της “Ε” για το αν θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις μέχρι τα μέσα του μήνα, όπως είχε εκτιμήσει στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωσε πως δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου και ότι χρειάζονται η σύνταξη των μελετών και η προετοιμασία της Περιφέρειας για να ανοίξουν οι προσκλήσεις. “Θα συνταχθεί μια προγραμματική μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο” συνέχισε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα υπάρξουν νεότερα. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος συμπλήρωσε πως γίνονται οι προετοιμασίες που απαιτούνται από πλευράς Δήμου, συνδυάζοντάς τες με παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Κλειστό Γυμναστήριο της Παραλίας.

ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ

Για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου, ο δήμαρχος Καλαμάτας ανέφερε πως η τελευταία πληρωμή έγινε από δημοτικούς πόρους περιμένοντας να αναπληρώσει τα χρήματα ο Δήμος από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», καθώς ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως αν πληρωθεί τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει να τοποθετεί τα πάνελ, κάτι το οποίο δεν συνέβη τελικά. Ο ίδιος μάλιστα, πληροφόρησε πως θα κληθεί ο ανάδοχος ώστε να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί. Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις, σχολίασε αναφορικά με την διάνοιξη της οδού Μαρίας Κάλλας πως ο Δήμος δεν εμπλέκεται στο σκέλος αυτό. “Είχαμε πει από την αρχή πως θα μπορούσαμε να αναλάβουμε το κόστος ώστε να αποζημιώσουμε τον ιδιοκτήτη που βρίσκεται ο χώρος του στο συγκεκριμένο σημείο και να ολοκληρωθεί ο δρόμος, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει” πρόσθεσε, πληροφορώντας πως σε επαφές που θα έχει στην Αθήνα σήμερα 12/11, θα επιδιώξει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπ. Υποδομών Δημήτριο Αναγνώπουλο, ώστε να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΟ Α’ ΚΑΠΗ

Για τις εξελίξεις γύρω από το Ά ΚΑΠΗ, ο ίδιος διευκρίνισε πως δημιουργήθηκε κωδικός στον προϋπολογισμό, ώστε να μπει ένας σύγχρονος ανελκυστήρας. “Είναι θέμα ημερών να αναθέσουμε το χώρο στον ανάδοχο και να τον ανακατασκευάσει” συμπλήρωσε. Ως προς την πιθανή επέκταση των ποδηλατοδρόμων της πόλης, ανέφερε πως είναι υποχρέωση του Δήμου να το πράξει, με την προϋπόθεση να βρεθούν οι πόροι ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό. “Μπορούν να γίνουν με ήπιες παρεμβάσεις, δίπλα από τους δρόμους, όπως γίνεται σε Ευρωπαϊκές χώρες. “Αλλωστε, η επέκταση περιγράφεται στις 77 δράσεις που αφορούν το κλιματικό συμβόλαιο” επεσήμανε.

Τέλος, για την μετεγκατάσταση των οικογενειών Ρομά του καταυλισμού της Αγίας Τριάδας, ο δήμαρχος Καλαμάτας γνωστοποίησε πως αναμένεται τις επόμενες μέρες να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή στην Καλαμάτα για να εγκρίνει την καταλληλότητα του νέου χώρου. “Θα έχει προηγηθεί η επιτροπή καταλληλότητας, ακολουθώντας από το Δήμο η διαβούλευση που προβλέπεται, ώστε να συνταχθούν οι οριστικές μελέτες και να πάμε στην φάση εξεύρεσης χρηματοδότησης” συνέχισε, εστιάζοντας στην γραφειοκρατία η οποία πήγε το θέμα πίσω σχεδόν ένα χρόνο.