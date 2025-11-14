Συλλυπητήριο μήνυμα από ΚΕΔΕ για Ηλία Τσίγγανο

«Ο Ηλίας Τσίγγανος υπήρξε προσωπικότητα που κέρδισε τον σεβασμό συνεργατών, αλλά και πολιτικών αντιπάλων» σημειώνει η ΚΕΔΕ σε συλλυπητήριο μήνυμά της για τον θάνατο του πρώην δημάρχου Κυπαρισσίας.

Αναλυτικά αναφέρει: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Ηλία Τσίγγανου, ενός αυτοδιοικητικού με πορεία που ξεπέρασε τα 40 χρόνια και με σημαντικό αποτύπωμα στην Κυπαρισσία και την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Ηλίας Τσίγγανος υπήρξε προσωπικότητα που κέρδισε τον σεβασμό συνεργατών, αλλά και πολιτικών αντιπάλων, οι οποίοι τον περιέγραφαν ως έναν από τους πιο έμπειρους ανθρώπους του θεσμού. Υπηρέτησε ως δήμαρχος Κυπαρισσίας επί 23 έτη, ενώ για περισσότερα από 10 χρόνια συνέχισε να προσφέρει από τη θέση του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας, προσεγγίζοντας πάντα τον ρόλο του με υπευθυνότητα και προσήλωση. Με τη διορατικότητα, τη μεθοδικότητα και τη βαθιά γνώση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πορείας της πόλης, προωθώντας και υλοποιώντας σημαντικά έργα που βελτίωσαν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Η παρακαταθήκη του παραμένει ζωντανή και αποτελεί σημείο αναφοράς για την αυτοδιοίκηση και παράδειγμα προσφοράς στον δημόσιο βίο.

Η ΚΕΔΕ αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον θεσμό και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του, καθώς και στη δημοτική κοινωνία της Κυπαρισσίας».