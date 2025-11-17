Υπεγράφη από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Τζικάκης Ευστάθιος του Νικολάου» η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά - Πελεκητό», προϋπολογισμού μελέτης 255.555 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πόρους της ΣΑΤΑ και έλαβε έκπτωση 16,20%.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται στην 54/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, σκοπός του έργου είναι η ολοκλήρωση της αγροτικής οδοποιίας που εξυπηρετεί τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Συγκεκριμένα έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες χωματουργικές εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών, με ταυτόχρονη διαπλάτυνση, σε ορισμένα σημεία της οδού και υπολείπονται προς εκτέλεση τεχνικές εργασίες, οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεων, καθώς και οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη και για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών μικρής κλίμακας (εάν τούτο απαιτηθεί) στα πλαίσια συντήρησης - αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος.