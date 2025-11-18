Δημοτική Επιτροπή: Αισιοδοξία για το πάρκο ελιάς - Ερωτηματικό η ακριβής παράδοση του έργου

Απαντώντας σε ερωτήσεις του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης παραδέχτηκε πως το έργο αντιμετώπισε διάφορες αναταραχές, όπως και η πλατεία "Φυτειάς" η οποία αποπερατώθηκε. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα ολοκληρωθεί και το πάρκο ελιάς (το έχει αναλάβει ο ίδιος ανάδοχος), υπενθυμίζοντας πως είχαν υποβληθεί ενστάσεις στο Τεχνικό Συμβούλιο που έπρεπε να εκδικαστούν ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες τιμές. Ο κ. Κουτραφούρης ενημέρωσε πως έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες, τονίζοντας πως η εξέλιξη του έργου είναι ευδιάκριτη πλέον και από τους περαστικούς. “Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθεί και το έργο αυτό” πρόσθεσε.
Από την πλευρά της, η επιβλέπουσα μηχανικός Νίκη Αφαλέα σχολίασε πως με τον συγκεκριμένο πίνακα το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί, υπενθυμίζοντας πως υπήρξαν απρόβλεπτα, όπως τα πεύκα, και ο εξτρά οπλισμός.
Ο Βασίλης Τζαμουράνης έκανε λόγο για ελλιπέστατες μελέτες από πλευράς Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, βάσει των νέων τιμών που προέκυψαν και των εργασιών που δεν προβλέφθηκαν, εκτιμώντας πως ήταν ο βασικός λόγος που πήγε το έργο πίσω.
Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν οφειλές προς τον ανάδοχο, λέγοντας πως ο Δήμος υποστηρίζει το έργο μέσα από δημοτικούς πόρους, περιμένοντας ύστερα τα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο.
Υπενθυμίζεται πως έχει ψηφιστεί η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, δίχως κανείς να γνωρίζει με σιγουριά αν μέχρι το τέλος του έτους θα έχει παραδοθεί προς χρήση.