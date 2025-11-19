Ξεκινά τη λειτουργία του το ΚΗΦΗ Καλαμάτας -17 αιτήσεις προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας σχετικά με την έγκριση των πρώτων εγγραφών ωφελουμένων στο νέο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας, έχουν ήδη κατατεθεί 17 αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, το οποίο έχει δυνατότητα να εξυπηρετήσει έως και 50 άτομα.

Η λειτουργία του ΚΗΦΗ εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας», η οποία έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ενώ έχει εκδοθεί και η άδεια ίδρυσης - λειτουργίας από την Περιφέρεια. Μετά τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο Δήμος τον Οκτώβριο, οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν αιτήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν βάσει κριτηρίων κοινωνικής και υγειονομικής ανάγκης.

Οπως ανέφερε στην “Ε” ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, μετά την έγκριση των εγγραφών, τις επόμενες μέρες οι πρώτοι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τις επισκέψεις τους στο χώρο στην οδό Θουκυδίδου 2 και Καμβύση, με το προσωπικό να είναι έτοιμο.

Ο ίδιος, διευκρίνισε πως εφόσον δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις, οι εγγραφές ωφελουμένων συνεχίζονται κανονικά, ώστε τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.

Το ΚΗΦΗ Καλαμάτας αναμένεται να αποτελέσει σημαντική δομή υποστήριξης για ηλικιωμένους που χρειάζονται καθημερινή φροντίδα και παρακολούθηση, παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και ανακούφισης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2721360636 και 2721095655.